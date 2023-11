La forte mareggiata di stanotte ha danneggiato la bretella alla foce del torrente Mela, già chiusa da lunedì scorso

La prima importante mareggiata invernale, come prevedibile, ha prodotto danni al percorso della bretella realizzata alla foce del torrente Mela tra Barcellona e Milazzo.

La forza del mare ha spostato i New Jersey in plastica ed eroso parte del percorso in sabbia dal versante di Barcellona. Dalle immagini diffuse sulla rete non sembrano danneggiati i nove tubi in alluminio che consentono il passaggio dell’acqua del torrente con una portata normale, senza la piena prodotta delle precipitazioni. Il progetto della bretella di appena 1 metro e mezzo d’altezza aveva già previsto la possibilità di questi danneggiamenti e nel protocollo è stata disposta la chiusura al transito in caso di allerta meteo e la manutenzione ordinaria, per il ripristino del tracciato a carico del Genio Civile.

Il problema del divieto di transito era già stato superato a monte dalla chiusura disposta per lunedì scorso dallo stesso Genio Civile, per il mancato accorto tra gli enti sulla sorveglianza della bretella, e quindi adesso c’è da programmare un ripristino del tracciato che al momento serve solo come strada per il cantiere dei lavori di ristrutturazione del ponte. Gli interventi, iniziati ad aprile, procedono però con molto rilento e l’arrivo della stagione delle piogge e delle mareggiate rischia di allungare i tempi di consegna ben oltre i tempi previsti.