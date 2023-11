Il Barcellona Basket vince con il Cus Catania (63-89) e guarda sereno alla sfida di domenica prossima al PalAlberti contro l’Orlandina

Il Barcellona Basket non sbaglia approccio mentale nella gara contro il Cus Catania e vince senza particolari difficoltà (63-89) la gara giocata in anticipo e valida per la 10^ giornata del campionato di Serie B interregionale.

La squadra giallorossa ha mantenuto sempre il controllo della partita fino dal primo quarto, allungando poi nel finale con un parziale di 14-30 nell’ultima frazione.

Nell’altro anticipo, vittoria senza storia anche per la Virtus Ragusa sul campo del fanalino di coda Fortitudo Messina (67-88). Oggi sono in programma le altre gara, con l’Orlandina impegnata in casa contro Sala Consilina e Piazza Armerina che ospita gli Svincolati Milazzo. Completano la giornata Rende-Castanea e Basket School Messina-Viola Reggio Calabria.

Da martedì tutta l’attenzione sarà concentrata sull’ultima gara del girone d’andata, che al Palalberti vedrà di fronte Barcellona Basket ed Orlandina, in un derby da fascino antico, anche se dal pronostico tutto dalla parte della corazzata paladina. Ci si auguro in una spettacolo sia in campo che sugli spalti, dove i tifosi giallorossi potranno fare la differenza.

Fortitudo Messina Virtus Kleb Ragusa 67-88 Cus Catania Basket Next Casa Barcellona 63-89 Ssd Orlandina Basket Sala Consilina Siaz Piazza Armerina Svincolati Milazzo Bim Bum Basket Rende Castanea Basket 2010 Basket School Messina Pallacanestro Viola