Riflessioni sulla Giornata contro la violenza sulle donne, oggi alle 18 un incontro al parco La Rosa con la cantante siciliana Rita Botto

Sono tante le iniziative organizzate anche a Barcellona nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Stamattina in piazza Duomo è stato allestito uno stand con la presenza degli agenti della Polizia di Stato, i volontari del centro antiviolenza Frida Onlus e dell’associazione di Protezione Civile Club Radio Cb. Sono stati distribuiti depliant informativi su come chiedere aiuto nel momento in cui ci si trova coinvolti in un rapporto malato e violento con il partner.

Oggi pomeriggio alle 18 l’associazione Frida Onlus ha organizzato l’incontro “Voci di libertà”, un momento di riflessione nella cornice della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con la partecipazione della cantante siciliana Rita Botto. L’incontro si terra nella sala auditorium del parco Magg. La Rosa.