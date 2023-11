Il Barcellona Basket oggi a Catania nell’anticipo della 10^ giornata di serie B interregionale

Il Barcellona Basket scende in campo stasera alle 19 sul campo del Cus Catania con l’obiettivo di tornare alla vittoria.









La squadra di coach Pippo Biondo, smaltita la delusione per la sconfitta contro Piazza Armerina, ha lavorato in settimana per preparare la trasferta catanese, contro una formazione che fin qui ha ottenuto una sola vittoria su nove gare disputate contro la Fortitudo Messina, fanalino di coda nella classifica di serie B interregionale. La partita non andrà comunque sottovalutata, nonostante il pronostico sia tutta dalla parte dei giallorossi.

Anticipano a sabato anche Fortitudo Messina e Virtus Ragusa, mentre domani sono in programma i match più interessanti, con il confronto tra Orlandina e Sala Consilina, tra Piazza Armerina e Svincolati Milazzo e tra Basket School Messina e Viola Reggio Calabria. Completa la giornata la gara tra Rende e Castanea.

Il programma della 10^ giornata

Fortitudo Messina Virtus Kleb Ragusa Oggi Cus Catania Basket Next Casa Barcellona Oggi Ssd Orlandina Basket Sala Consilina Siaz Piazza Armerina Svincolati Milazzo Bim Bum Basket Rende Castanea Basket 2010 Basket School Messina Pallacanestro Viola

