Barcellona, stasera alle 18 la rassegna poetico artistica dedicata al poeta Bartolo Cattafi

È in programma stasera alla 18 nell’auditorium San Vito a Pozzo di Gotto la rassegna poetico artistica dedicata al poeta barcellonese Bartolo Cattafi.

Saranno proposte opere poetiche ed artistiche realizzate dai tanti appassionati, in onore di uno dei massimi rappresentanti della cultura barcellonese, conosciuto in tutto il mondo. L’incontro sarà introdotto dai saluti del sindaco Pinuccio Calabrò e dell’assessore alla Cultura Angelita Pino, con gli interventi del presidente della Pro Loco Manganaro Salvatore Scilipoti e del presidente onorario della stessa associazione Gino Trapani, grande appassionato delle opere cattafiane.

A tutti i partecipanti sarà consegnata una targa ricordo per un evento organizzato, insieme alla Gita in città tra i luoghi di Cattafi, per celebrare i cento anni dalla nascita del poeta.