Barcellona, la consigliera Melangela Scolaro lascia il partito di Fratelli d’Italia: “La mia è una scelta legata alle vicende della politica locale”

Il Consigliere comunale di opposizione all’amministrazione Calabrò, avv. Melangela Scolaro, attualmente nel gruppo misto, ha comunicato ufficialmente la decisione di lasciare il partito di Fratelli d’Italia.

La Scolaro era stata eletta proprio nelle liste di Fratelli d’Italia nel 2020, ma già dopo poche settimane aveva deciso di non costituire il gruppo, aderendo fin dalla prima seduta al gruppo misto, in aperta opposizione con il neo eletto sindaco Pinuccio Calabrò. La consigliera ha mantenuto la stessa posizione anche quando il suo partito si era costituito in un gruppo unitario, a sostegno della giunta Calabrò, rimanendo nel gruppo misto ed proseguendo il suo percorso politico d’opposizione in consiglio comunale.

La dichiarazione della consigliera Melangela Scolaro

“Non è più possibile procrastinare la permanenza nel partito si legge in una nota – che avevo pensato potesse diventare la mia “casa” politica. Me lo impediscono ragioni di ordine prettamente locale. E’ notoria la mia opposizione netta e senza tentennamenti di sorta al Sindaco e, conseguentemente, alla sua Giunta. La mia assoluta e profonda convinzione che l’avv. Pinuccio Calabrò non sia idoneo a svolgere un ruolo così delicato e importante come quello di Sindaco della Città di Barcellona Pozzo di Gotto, a cui bisogna “donarsi” per mantenere fede all’impegno assunto con i propri concittadini, mi ha reso granitica nella scelta di stare all’opposizione, senza se e senza ma e senza possibilità di avvicinamenti. Purtroppo però il Sindaco Calabrò è oggi prioritariamente sostenuto proprio da Fratelli d’Italia, che conta in giunta il vicensindaco, nonché assessore al bilancio, e ben quattro assessori. Per questi motivi, sono rimasta nel gruppo misto, non allineandomi ai consiglieri di maggioranza che hanno costituito il gruppo consiliare Fratelli d’Italia. Non essendoci, pertanto, alcuna condivisione, a livello locale, con il gruppo Fratelli d’Italia reputo sia giunto il momento di lasciare il partito”.