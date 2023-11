Arrestato un 51enne di Vittoria responsabile non solo della rapina nei confronti della coppia di Castroreale: era l’ex marito della donna

I Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno tratto in arresto, a Vittoria in provincia di Ragusa, un cittadino 51enne extracomunitario ritenuto responsabile insieme ad un complice della rapina e delle lesioni aggravate in concorso mediante l’utilizzo di armi nel confronti della coppia di Castroreale, aggredita nella propria abitazione la notte del 20 novembre scorso.

L’uomo, ex marito della donna, deve rispondere anche di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex compagna, che si era rifatta una vita con un 44enne residente a Castroreale. Quest’ultimo è rimasto gravemente ferito ad una mano, per le coltellate inflitte dell’arrestato, e si trova ricoverato a Palermo

Si sarebbe quindi trattato probabilmente di una ritorsione camuffata da rapina nei confronti della coppia. Il complice è ancora ricercato dai Carabinieri, che hanno avviato laboriose indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto diretta dal Procuratore Capo Giuseppe Verzera. Grazie alle primissime risultanze investigative, era stato possibile individuare l’identità dell’aggressore, che confronti del quale è stato subito spiccato un provvedimento di fermo di indiziato di delitto. L’ex compagno della donna si si era reso irreperibile, subito dopo il fatto, ma è stato rintracciato e fermato nella zona del Ragusano dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa, condividendo appieno le risultanze investigative e l’impianto accusatorio compendiato dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, il 22 Novembre scorso ha convalidato il fermo emesso dal sostituto procuratore responsabile delle indagini. La parte offesa dai maltrattamenti in famiglia, a seguito di quanto subito, veniva accompagnata presso una località protetta.

La vicenda, oltre a ribadire la forte attenzione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto avverso i reati predatori, ribadisce ancora una volta l’attenzione ai reati di maltrattamenti in famiglia e stalking nonché all’importanza della denuncia, essenziale per scongiurare condotte di reato ben più gravi come gli ultimi fatti di cronaca ci descrivono.