25 novembre, allestita una mostra in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

La battaglia contro la violenza sulle donne vista con le parole, i disegni, i pensieri, gli slogan, i quadri degli studenti e delle studentesse di Barcellona.

Sono loro i protagonisti della piccola mostra, voluta dall’assessore comunale alle Pari Opportunità Viviana Dottore ed allestita all’interno del Palazzo Municipale in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

La galleria espositiva raccoglie i lavori realizzati dalle classi degli Istituti comprensivi e superiori di Barcellona e potrà essere visitata dal 24 novembre al 7 dicembre. Insieme alla mostra è presente un punto informativo del Centro antiviolenza Frida Kalo. Inoltre da lunedì 27 novembre ci sarà uno spazio destinato a Fumettomania.

“La scelta di allestire la mostra all’interno del Palazzo Municipale – spiega l’assessore Viviana Dottore – non è casuale, ma è un modo per far sì che chiunque si reca al Comune, per i più svariati motivi, possa fermarsi davanti a queste immagini, a questi cartelloni, alle poesie, e riflettere. La galleria resterà allestita fino al 7 dicembre proprio perché la mobilitazione contro la violenza sulle donne non può essere circoscritta al 25 novembre, ma deve essere quotidiana e coinvolgere tutti. Ringrazio i dirigenti scolastici che mi hanno consentito di poter allestire una mostra che sicuramente sorprenderà per la profondità dei messaggi dei nostri giovani. I ringraziamenti vanno anche a tutti gli studenti, al centro antiviolenza, ai fumettisti e a Nello La Palma che ha abbellito la scalinata con le decorazioni floreali. La strada da fare è ancora tantissima, ma soltanto guardando ad un cambiamento culturale possiamo davvero dare il nostro contributo”.