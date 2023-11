L’Ipsaa Leonti ha premiato i vincitori del concorso fotografico “Per fare la foto…. Ci vuole l’albero”

In occasione della giornata dell’albero, si è svolto l’evento conclusivo del concorso fotografico “Per fare la foto… Ci vuole l’albero”, promosso dalla Dirigente Cettina Ginebri e organizzato dall’Istituto Professionale di Stato per L’Agricoltura e l’Ambiente “Leonti” di Barcellona Pozzo di Gotto, sede associata dell’Istituto Superiore “Enzo Ferrari”.

Nella sede dell’Istituto “Leonti”, immersa nel verde, sono stati accolti gli alunni e i docenti delle scuole secondarie di I grado, che, numerosissimi, hanno voluto dare un contributo, immortalando gli alberi in una fotografia. Dopo aver visitato l’azienda agraria della scuola e la nuovissima serra, dotata di dispositivi tecnologici all’avanguardia, si è proceduto alla piantumazione di due nuovi alberi, un avocado ed un melograno, a cui è stato assegnato il nome di Giulia, la ragazza recentemente e violentemente scomparsa. Gli studenti si sono poi recati presso i laboratori di chimica, di scienze e di meristematica, ove hanno potuto conoscere, nelle linee essenziali, i fondamenti della più moderne tecniche di agricoltura.

E’ stata quindi la dirigente Cettina Ginebri che ha premiato personalmente i vincitori del concorso.

Prima classificata, per maggior numero di like, è stata Beatrice Calabrese dell’Istituto “D’Alcontres”, con la fotografia “Sarà oro verde”. Cristian Asprea dell’istituto Bastiano Genovese si è classificato al secondo posto con la fotografia “Alberi gemelli”, mentre la terza classificata è stata Ilaria Torre dell’istituto “Foscolo” con la foto “Forest Bathing”.

La commissione esaminatrice ha inoltre una menzione per la tecnica fotografica ed il messaggio emozionale a Lorenzo Palano dell’Istituto “Luigi Capuana” di Rodì, con la foto “Braccia che sfiorano il cielo”, a Thomas Impalà dell’Istituto comprensivo di Santa Lucia del Mela, con la foto “Il mio angolo di pace”, a Beatrice Principato dell’istituto comprensivo di Terme Vigliatore, con “Radici familiari” ed a Angelo Antonio Pino dell’Istituto comprensivo di Venetico, con la foto “La resilienza del pino delle Canarie alle avversità”.

Complessivamente hanno partecipato ben 8 Istituti: l’I.C. “Bastiano Genovese”, “D’Alcontres”, “Foscolo” e “Luigi Capuana” di Barcellona P.G., l’istituto comprensivo di Terme Vigliatore, l’IC “Primo” di Milazzo, l’IC di Santa Lucia del Mela e l’IC “Stefano d’Arrigo” di Venetico.

La premiazione si è conclusa con una riflessione stimolata dalla bellissima foto, recentemente divenuta tristemente famosa, che ritrae Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio, mentre amorevolmente abbraccia proprio un albero: simboli entrambi, Giulia e l’albero, della necessità di tutelare il bene immenso della vita contro ogni violenza e sopraffazione.

Per la buona riuscita dell’iniziativa, la dirigente Cettina Ginebri ha ringraziato la Commissione eventi, promotrice e organizzatrice, con i docenti Sebastiano Spinella, Cristina Natoli, Maria Sortino, ma anche i professori Carmelo Bucaria e Giovanni Attanasio, per avere realizzato, all’ingresso della scuola, un bellissimo albero della vita. Allo stesso modo ha ringraziato il laboratorio “I creativi” che, con il team costituito dai docenti di sostegno, dagli assistenti alla comunicazione e dagli alunni, ha, come sempre, dato un contributo determinante, realizzando i manufatti donati ai ragazzi. Un plauso è infine stato tributato ai professori Gianfranco Mazzeo, Nunzio Gatto e Patrizia Mazzù per avere guidato gli alunni nella conoscenza delle risorse dell’istituto, nonché il prof. Santo Isgro’ per il prezioso apporto digitale.

Ma il più grande “Grazie” vogliamo consegnarlo agli Istituti partecipanti, con i loro Dirigenti, docenti e alunni, a tutto il corpo docente e ATA dell’IPSAA “ Leonti” ed ai nostri volenterosi studenti.