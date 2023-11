Gli atleti del Judo Team Cicero conquistano quattro medaglie al 38° Campionato Nazionale CSEN

Il PlayAll di Riccione ha ospitato nei giorni scorsi il 38° Campionato Nazionale CSEN, in cui il Judo Team Cicero di Barcellona si è confermato ai vertici della specialità.

Con dedizione, costanza, sacrifici e passione gli atleti del team guidato dal M° Salvatore Cicero, sono riusciti a conquistare quattro posizioni sul podio.

La medaglia d’ora è stata conquistata da Giuseppe Cicero (esordiente A -40 kg), mentre tre medaglie di bronzo sono arrivata da Domenico Catenesi (esordiente B -50 kg), Giusy Duci (cadetto femminile -63 kg) e Mario Mazzeo (cadetto -73 kg)

Grande soddisfazione per gli atleti in gara, i genitori e il maestro Cicero, che con impegno quotidiano e amore per questa disciplina, accompagna i suoi i allievi nel loro percorso facendoli crescere non solo dal punto di vista sportivo ma soprattutto umano e li sta preparando alle prossime competizioni.