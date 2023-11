Alessandro Maggio e la passione per il kart: per i suoi 18 anni l’obiettivo è diventare un campione

Alessandro Maggio, originario di Tonnarella di Furnari, compie oggi 18 anni, con un sogno che si sta trasformando in realtà: gareggiare nei campionato kart.

Alessandro ha da sempre coltivato un’unica grande passione quella delle auto, con il sogno di partecipare alle corse. La svolta per lui arriva nel giugno 2020 quando coglie l’opportunità di girare sul circuito di Basicò della Demakart, dove ha perfezionato il suo stile di guida.

“Il Karting non è una semplice passione, è una sincera necessità per chi ne è profondamente appassionato. Ai più sembreranno pazzi, sbandati di testa, ma solo chi ce l’ha nel sangue, capisce veramente cosa significa l’adrenalina che sale a mille pochi momenti prima del via, che si trasforma in rabbia e fame di vincere quando la visiera si abbassa, e tutto diventa un tunnel”.

“Il Karting – racconta Alessandro – è una disciplina del motorsport che richiede tantissimo sforzo, fisico e mentale. Per resistere alle forze che vengono applicate nelle curve servono muscoli e tanto fiato, anche se da fuori non sembra. Inoltre è uno sport che mette a rischio in primis chi lo pratica, ma per loro, è una ragione in più per continuare a spingere. E’ così che io parlerei della mia passione più grande, una passione che è sempre stata presente, fin da quand’ero piccolo, ma che si è accesa solo da qualche anno, e si accesa come un fuoco inestinguibile. Nel 2017 iniziò tutto, misi per la prima volta salii su un kart, e me ne innamorai; anche se, fino al 2020 non riuscii più a guidarne uno. E’ proprio qui che la mia passione si trasformò in voglia, malattia, necessità; chiamatela come volete, ma non riesco a farne a meno da quel giorno. Feci le mie prime gare, con risultati più che soddisfacenti: Pole position e terzo posto in gara. Nel 2021 invece arrivò la svolta: partecipai alle Gare Esordienti del Karting Club Messina; anche se, le prime gare non furono eccellenti, ma mi servirono tantissimo per imparare, perché si impara sempre di più perdendo, che vincendo. La terza gara, il 18 dicembre 2021, fu il momento in cui realizzai uno dei miei sogni… vincere davanti agli occhi lacrimanti di mio nonno, ovvero la persona che mi ha supportato di più in questo mio viaggio. Emozioni indescrivibili, che solo chi pratica questo sport, riesce a capire”.

“Da lì, scoccò una scintilla – continua Alessandro – e sono riuscito a farmi notare, qualcuno aveva finalmente riconosciuto del talento in questo ragazzo che viveva per correre. Fabrizio Anello, campione italiano 2020 e 2021, divenne mio mentore, e mi mise sotto la sua ala, ed è anche grazie a lui che sono diventato il pilota che sono oggi. Per tutto il 2022 ho disputato diverse gare insieme a lui, gare da cui ho tratto tantissimi, innumerevoli aneddoti e lezioni, che mi serviranno per il futuro. Alla fine del 2022 ho deciso di correre nel campionato regionale 2023 di Karting a livello Rental. Significava sacrificare moltissimo tempo libero e scolastico, ma significava anche che sarei diventato finalmente un pilota riconosciuto a livello nazionale, ed è proprio qui che voglio arrivare. Il Motorsport non è praticabile da tutti, per via dei suoi costi elevati, perciò mi reputo fortunato a poterlo praticare, seppur a livello semi-amatoriale, ma credetemi, non esiste parola più bella di “passione”, perché una persona può cambiare faccia, casa, fidanzata, religione, ma c’è una cosa che non potrà mai cambiare la sua passione”.

PALMARES

18 Vittorie SWS

Finalista Nazionale 2023 RKC ASI Karting – Categoria Light

Qualificato 4/158

Campione Interprovinciale Messina-Ispica Sprint Categoria F3

3° Classificato FK 2022

3° Classificato Campionato Interprovinciale Messina-Ispica Endurance Categoria F2

Pilota Virtuale e Finalista Mondiale su piattaforma rFactor 2

Carriera Kartistica Iniziata nel 2020

Carriera Virtuale Iniziata nel 2019

Sta concorrendo al campionato sprint e endurance ed è, ad oggi, primo in classifica.