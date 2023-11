“La violenza di genere Ci riguarda”: via all’indagine RotarAct in sinergia con il Centro Antiviolenza Frida Onlus

Sono necessari solo 5 minuti per rispondere a un questionario semplice e diretto, ideato e realizzato dal RotarAct di Barcellona PG., presieduto dall’avv. Giovanna Benvegna che, in sinergia con il Centro Antiviolenza Frida Onlus, sta cercando di raggiungere un numero importante di persone per riuscire a redigere un report, più affidabile possibile sul tema.

“In occasione del 25 Novembre, Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, proponiamo di effettuare un sondaggio volto a comprendere quale sia il livello di diffusione di episodi di violenza, qualificabili anche come ‘violenza di genere’, nel nostro territorio e quale sia il livello di sicurezza percepito dai cittadini dei Comuni su cui è territorialmente competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Barcellona P.G., Basicò, Castroreale, Condrò, Fondachelli Fantina, Furnari, Gualtieri Sicaminò, Leni, Lipari, Malfa, Mazzarrà S. Andrea, Merì, Milazzo, Monforte S. Giorgio, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia, Pace del Mela, Rodì Milici, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Santa Marina Salina, Terme Vigliatore, Tripi). La ‘Violenza di Genere è qualcosa che Ci riguarda’ e che, purtroppo, Ci interessa molto più di quanto tendiamo a credere”- scrivono i ragazzi della nostra città.

Perchè, dunque, non diffondere il questionario e fare in modo che i dati ci aiutino a riflettere sul problema?

Al link seguente, è possibile compilare il form, partecipando all’iniziativa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKvSYZ3Hz5mXExgyXYbPjsPKVkXfsZ8hzE9LGBzY_2_PRxCw/viewform

I risultati saranno resi noti alla fine dell’indagine.