Allerta arancione domani sulla Sicilia ionica e tirrenica: chiusa la bretella sul torrente Patrì, scuole regolarmente aperte a Barcellona

Il Dipartimento di Protezione civile regionale ha diramato un’allerta arancione sulla Sicilia ionica e tirrenica, per i forti venti di burrasca provenienti da Est che sferzeranno l’isola fino alla giornata di domani.

Nel bollettino meteo sono previsti venti da forti a burrasca dai quadranti orientali e precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori orientali, con quantitativi cumulati moderati. In alcuni centri della provincia di Messina sul versante ionico è stata disposta la chiusura delle scuole. Si tratta dei Comuni di Santa Teresa di Riva, Furci Siculo, Nizza di Sicilia, Savoca, Forza d’Agrò, Mandanici, Alì e Itala.

Sul versante tirrenico le scuole restano regolarmente aperta, con l’attivazione dei presidi di Protezione civile, al fine di monitorare la situazione ed il rischio idrogeologico su tutto il comprensorio. Come previsto dal protocollo tra i Comuni di Barcellona e Terme Vigliatore, la bretella sul torrente Patrì, all’altezza della S.S.113 è già stata chiusa al transito.

Proprio oggi il 22 novembre di 12 anni fa la città di Barcellona subiva una della più disastrose alluvioni con l’esondazione di torrente e saie, che solo per un caso non provocarono vittime. Un triste ricordo per l’intera comunità barcellonese.