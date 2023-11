Le operatrici del centro antiviolenza Frida onlus hanno incontrato i ragazzi dell’Ic Foscolo

La dott.ssa Giulia Carmen Fasolo, autrice della fiaba “Io sono Martina”, e le operatrici del Centro Antiviolenza Frida Onlus Anna Pantè, Veronica Gringiari e Lucia Crisafulli hanno incontrato stamattina glialunni delle classi prime e terze della scuola secondaria di 1° grado “Foscolo”.

I due distinti momenti di incontro sono inseriti nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” del #25novembre coordinate dalla referente prof.ssa Lara Alesci.

La professionalità e la capacità di coinvolgimento dimostrate dalle ospiti nel rapportarsi con ascoltatori molto giovani ha consentito a tutti ragazze e ragazzi presenti di vivere un’importante occasione educativa per riflettere sul triste fenomeno e per imparare a riconoscere e allontanare un “amore malato”. Tante le domande poste sul tema e sull’attività del locale centro Antiviolenza, oltre che numerosi e variegati i prodotti realizzati dagli alunni a testimonianza di un processo di interizzazione della tematica.

Alle ore 11, come accaduto in molte scuole d’Italia, l’invito ministeriale al minuto di silenzio in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le donne vittime di brutalità, si è trasformato per tutti in un minuto di “rumore”, affinché Giulia possa essere, se non l’ultima, una delle ultime donne uccise da chi diceva di amarle.