Festa dell’albero 2023: l’Ipsaa Leonti dona una albero, piantumato al centro di piazza Alfano

L’Ipssa Leonti, sezione associata all’IIS Ferrari, ha celebrato la giornata nazionale dell’albero con un convegno presso l’auditorium La Rosa e con la piantumazione di un albero donato dall’azienda agricola Costantino.

L’incontro è stato introdotto dai saluti del sindaco Pinuccio Calabrò, degli assessori Giuseppe Benvegna e Viviana Dottore. Hanno quindi affrontato il tema della giornata le relazioni dell’agronomo Giovanni Cavallaro, dirigente dell’ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina, che ha parlato del bosco e delle sue funzioni per l’ambiente. E’ quindi intervenuto l’agronomo Felice Genovese sull’importanza degli alberi nell’arredo urbano, e il presidente di Legambiente del Longano Carmelo Ceraolo, che ha affrontato il tema degli incendi, sottolineando la necessità di applicare la legge sulla mappatura delle aree colpite dal fuoco, sollecitando la redazione di un piano del verde nelle città. Ha concluso il convegno l’intervento del vivaista Bartolo Costantino, che ha accolto l’invito della scuola donato l’albero che è stato subito dopo piantumato in piazza Alfano. La dirigente scolastica Cettina Ginebri, nel suo intervento finale, ha ricordato una frase che spesso utilizzava durante le sue lezioni: “L’uomo è l’essere vivente più stupido della Terra, perchè, nonostante sia dotato dell’intelligenza, non salvaguarda l’habitat naturale in cui vive, provocando tutti una serie di atteggiamenti sbagliati, un danno inesorabile per l’ambiente, a discapito delle future generazioni”.