Il Barcellona Basket butta via la vittoria con il Piazza Armerina dopo due supplementari (94-105)

Il Barcellona Basket perde l’imbattibilità interna con un Piazza Armerina trascinato in campo e fuori dal Marco Laganà, figlio di Lucio, ex giocatore della Cestistica Barcellona.









Dopo una gara interna ed equilibrata, la partita si è decisa in un convulso finale, in cui i padroni di casa hanno gestito male un piccolo vantaggio, sbagliando alcune scelte di tiro e lasciando agli ospiti la possibilità di portare la gara in parità ed al supplementare. L’equilibrio si è mantenuto anche nel primo supplementare ed anche in questo caso i padroni di casa non hanno saputo gestire un vantaggio di 4 punti sul 86-82, sbagliando quattro azioni d’attacco e consentendo a Piazza Armerina di agganciare il pareggio sul 86-86. Un tecnico fischiato a coach Biondo ed alla panchina giallorossa a 2″ della sirena ha messo a Laganà la palla in mano della vittoria, ma il tiro libero del forte giocatore ospite (autore di 32 punti alla fine del match), non è andato a buon fine. Nell’ultimo quarto però Barcellona è uscita dalla partita e gli ospiti hanno piazzato il break decisivo di 8-19, che ha fissato il finale sul 94-105.

Svincolati Milazzo Basket School Messina 75-73 Pallacanestro Sala Consilina Cus Catania Basket 2003 102-73 Next Casa Barcellona Siaz Basket Piazza Armerina 94-105 dts Pallacanestro Viola Bim Bum Basket Rende 85-67 Orlandina Basket Fortitudo Messina 90-68 Castanea Basket 2010 Virtus Kleb Ragusa 68-103