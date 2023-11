Festa dell’albero 2023 a Barcellona: il presidente di Legambiente sulla iniziative in programma

Sono numerose le iniziative organizzate anche a Barcellona in occasione della festa dell’albero 2023, indetta per domani da Legambiente Italia.

Stamattina il presidente della Legambiente Carmelo Ceraolo ha partecipato all’iniziativa organizzata presso l’istituto comprensivo Capuana di Barcellona, con un convegno sul tema della tutela ambientale, la posa in un albero nel cortile della scuola e con la degustazione di prodotti del territorio. Alla mattinata dedicato ad un tema importante per il futuro del pianeta hanno contribuito i docenti della scuola primaria dell’istituto di via degli Studi, diretto dalla prof.ssa Carmen Pino.

Abbiamo raccolto le riflessioni del presidente della Legambiente Carmelo Ceraolo.

Domani l’ipssa Leonti donerà alla città un albero che in collaborazione con l’amministrazione comunale sarà piantumato in piazza Alfano, mentre nell’area del parco La Rosa sono in programma altre iniziative che coinvolgeranno tanti studenti.