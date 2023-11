La Nuova Igea Virtus cade sul campo a Casalnuovo con un 2-0 maturato in avvio di ripresa.

Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0, la svolta è arrivata all’inizio della ripresa. I giallorossi restano in dieci per l’espulsione del centrale Francesco Triolo e subiscono due gol realizzati da Vivacqua e Dore. Dopo 8′ di gioco la partita si è messa in salita e nonostante l’impegno la Nuova Igea Virtus non è riuscita a rientrare in partita.

Di seguito pubblichiamo i risultati e la classifica aggiornata: