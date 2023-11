Il Barcellona Basket domani al PalAlberti contro Piazza Armerina. L’intervista a Manuel Acosta: “Siamo un gruppo giovane che sta crescendo”

Il Barcellona Basket, dopo la bella vittoria sul campo del Basket School Messina, torna domani al PalAlberti (palla a due alle 18) contro il Piazza Armerina, una delle formazioni costruite per puntare al salto di categoria.

I ragazzi di coach Pippo Biondo hanno dalla loro parte l’entusiasmo di una piazza storica come Barcellona, che domenica dopo domenica sta tornando ad appassionarsi alla vicenda della sua squadra di basket. La vittoria di Messina è stata preziosa per il morale e per la classifica, ma serva avere continuità in un campionato fin qui equilibrato, nonostante la presenze di roster di categoria superiore come Orlandina, Ragusa, Viola Rc ed appunto Piazza Armerina, che ha in regia un giocatore come Marco Laganà, figlio di Lucio, vecchia conoscenza degli sportivi barcellonese, che ha calcato per anni i parquet di serie A.

Alla vigilia dell’incontro pubblichiamo la videointervista alla combo guard giallorossa Manuel Acosta Cacabelos, argentino con passaporto spagnolo, che conferma l’entusiasmo di una squadra composta da tanti giovani di qualità.