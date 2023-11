Il “Made in Sicily” a Barcellona con l’iniziativa “Storia di Lia” dal 6 al 9 dicembre 2023

Rilanciare l’immagine della città del Longano attraverso l’arte, la cultura, l’enogastronomia, l’artigianato e la solidarietà. Sono alcuni degli ingredienti di alcuni eventi che realizzati in collaborazione tra l’assessorato alle Attività produttive del Comune di Barcellona e le imprese locali che operano sul territorio.

Uno dei primiappuntamenti in programma è quello con la “Storia di Lia”, dal 6 al 9 dicembre, organizzato da Okto promotion di Annamaria Imondi con il patrocinio dell’ amministrazione Calabrò, che animerà per quattro giorno la zona della vecchia stazione ferroviaria.

Si potrà infatti assistere a performance artistiche a cura di pittori, scultori, artisti di strada che si snoderanno tra banchi di degustazione di prodotti tipici, oli pregiati, vini esclusivi, grani antichi, birre artigianali e fragranze dimenticate. “Sarà possibile – spiega l’assessore alle Attività produttive Salvatore Coppolino – unire l’arte al gusto e alla solidarietà, all’insegna della “promozione del Made in Sicily” grazie a numerosi espositori, tantissimi artisti, ma anche presentazioni di libri, show cooking e degustazioni. Abbiamo sposato l’iniziativa proposta dalla Okto promotion perché è legata a doppio filo con la solidarietà. Parte del ricavato andrà a tre associazioni presenti nel territorio”.

Sono 30 gli espositori che hanno aderito alla manifestazione con 6 show cooking gestiti da realtà siciliane con gustose novità gastronomiche e degustazioni e 4 cene con chef d’eccellenza. Ci sarà spazio alla pittura, alla scultura ed anche ad incontri culturali a cura della Smasher Editori che, con Gutenberg libreria, ha creato un palinsesto di spessore. La Sicilia da vivere è un evento solidale, grazie alla partecipazione delle associazioni Frida, C.D’Agostino e Dopo di Noi alle quali andrà parte del ricavato.

Dal 6 al 9 dicembre ogni sera si potrà partecipare ad una delle cene ideate da Guest Chef d’eccellenza come Pietro D’Agostino, Francesca Gambacorta in arte FrafoodLove, Maria Andolfo La Cuochessa e Valeria Trapani. Le cene a numero chiuso saranno in prevendita ed aperte ad un massimo di 50 partecipanti e parte del ricavato andrà a sostegno delle tre associazioni indicate. Storie di Lia infine è supportata anche da Simenza e dal Consorzio dei produttori di Mamertino.