Dimensionamento rete scolastica, la sen. Bucalo: “Gli accorpamenti consentiranno di consolidare gli istituti comprensivi di Barcellona P.G.”

Il dimensionamento della rete scolastica provinciale è finita al centro della polemica politica anche a Barcellona Pozzo di Gotto, nel continuo botta e risposta tra Forza Italia e l’amministrazione comunale.

Il primo gruppo ha infatti accusato il sindaco di non aver partecipato all’ultimo incontro della conferenza provinciale sul tema, senza difendere le posizioni di tutti gli istituti comprensivi barcellonesi ed ipotizzando che il nuovo dimensionamento della rete scolastica possa intaccare il diritto allo studio dei ragazzi di Barcellona Pozzo di Gotto. Il primo cittadino da parte sua ha replicato che dopo aver seguito l’iter precedente, nel giorno delle riunione era assente perchè impegnato nell’approvazione delle delibera per il dissesto ed ha ricordato come, secondo le ultime indicazioni, sarebbero ridimensionate due direzioni didattiche, che andranno a confluire negli quattro istituti comprensivi previsti in città dalla nuova rete scolastica, senza conseguenze sul diritto allo studio per gli studenti della città del Longano.

Per comprendere meglio la questione bisogna sottolineare come il nuovo decreto modifichi l’organizzazione delle istituzioni scolastiche, senza toccare il diritto allo studio di chi le frequenta come alunno. Manterranno l’autonomia quegli istituti comprensivi che potranno garantire la presenza di tutti e tre gli ordini di scuola, dall’infanzia alla primaria, fino alla secondaria di primo grado. Le istituzioni scolastiche che non avranno nel loro assetto i tre ordini di scuola saranno declassate a direzioni didattiche. A Barcellona saranno due le direzioni didattiche che saranno dimensionate, con il conseguente assorbimento dei loro plessi all’interno dei quattro istituti comprensivi inseriti nella nuova rete scolastica. Come già scritto nei giorni scorsi, le conseguenze di questa decisione da parte dell’assessorato regionale alla pubblica istruzione interesseranno la dirigente e il funzionario dsga, che perderanno l’incarico su quella sede, ma dovranno comunque essere riassegnati ad un altro istituto comprensivo. Per gli studenti e per i docenti in sostanza cambierà solo la denominazione dell’istituto di riferimento ed il nome del dirigente scolastico e del funzionario dsga.

L’intervento della senatrice Ella Bucalo

Sulla questione è intervenuta anche la senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, membro della commissione cultura e istruzione del Senato e responsabile per la scuola del partito.

“In merito al dimensionamento della rete scolastica provinciale mi corre l’obbligo di fare alcune precisazioni. In primo luogo esso è legato alla riforma del sistema a livello nazionale, a sua volta connessa con una precisa indicazione europea che mira a riorganizzare e razionalizzare la rete scolastica, anche in considerazione dell’andamento della popolazione scolastica. La nuova normativa supera il concetto di numero minino di alunni per il mantenimento dell’autonomia scolastica, salvaguardando di fatto i territori più complessi, quali le aree interne, i comuni montani e le piccole isole. Ad essere dimensionate saranno principalmente le direzioni didattiche e le scuole medie, con l’istituzione di istituti comprensivi, nell’ottica di una verticalizzazione e miglioramento dell’offerta formativa per i nostri studenti. Per ciò che riguarda poi il caso specifico di Barcellona, che tanta apprensione ha suscitato tra le forze sociali e i residenti, mi preme precisare che ad essere dimensionate saranno solo due direzioni didattiche, che andranno comunque a confluire e potenziare altrettanti istituti comprensivi, mentre non verrà toccata alcuna scuola di grado superiore.”