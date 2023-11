L’ITT-LSSA Copernico festeggia i 50 anni dalla sua istituzione: il 24 novembre sarà inaugurato il nuovo cortile

L’ITT-LSSA Copernico festeggia il prossimo 24 novembre 2023, alle ore 16:00, i 50 anni della sua istituzione.

La cerimonia sarà presieduta dalla dirigente scolastica Angelina Benvegna, coadiuvata dal suo staff, da tutto il personale scolastico docente e ATA, nonché da una rappresentanza di studentesse e studenti e genitori.

Il programma del 24 novembre

Dopo i saluti istituzionali delle autorità locali, interverranno i precedenti dirigenti scolastici Francesco Genovese e Stefania Scolaro, che hanno confermato la loro presenza. Presenzierà alla cerimonia anche la senatrice Ella Bucolo, già DSGA presso il Copernico. Seguirà la testimonianza di un ex docente al tempo dell’istituzione dell’Industriale, il prof. Giuseppe Genovese e si assisterà alle esibizioni di studenti e docenti. Sarà allestita inoltre una mostra fotografica, che racconterà visivamente questi 50 anni di lavoro, dedizione e cambiamenti. Studentesse e Studenti accompagneranno tutti i partecipanti alla manifestazione ad una visita alla scoperta dei laboratori didattici.

Durante la stessa giornata, dalle ore 13:00 alle 19:00, sarà possibile effettuare l’Annullo Filatelico Speciale di Poste Italiane sulla cartolina appositamente creata per questo importante traguardo.

In tale occasione verrà inaugurato il cortile, che grazie al progetto PO FESR 2014-2020 – azione 10.7.1, è stato modernizzato con una nuova pavimentazione, delle panchine letterarie e degli alberi, per consentire ai ragazzi una maggiore fruizione in termini di “agorà”, come luogo di incontro per favorire la socialità, la comunicazione e l’inclusione.

La storia

L’edificio di via Roma, nato come manifattura di tabacchi nel secondo dopoguerra, dopo la sua chiusura, il 1 ottobre del 1973, come si evince dalla Gazzetta Ufficiale dell’epoca, divenne un istituto scolastico, precisamente, “l’Industriale”; dell’antica manifattura conservò l’aspetto esteriore e la lunga sirena, che ancora oggi scandisce il cambio dell’ora delle lezioni. Inizialmente era una sezione staccata dell’ITI ”Verona Trento” di Messina; fu istituito a decorrere dal 1 ottobre 1973 con Decreto del Presidente della Repubblica n.1061 del 5 settembre 1975 e, dopo un lungo iter burocratico, nel 1992 fu intitolato a “Niccolò Copernico”.

Le parole della dirigente scolastica

“Di strada, in questi 50 anni, l’istituto ne ha fatta molta. Tante generazioni di Barcellona P.G. e dei paesi limitrofi – sottolinea la dirigente Angelina Benvegna – hanno varcato quel cancello con i loro sogni, le loro speranze, diplomandosi e non solo…rinnovando la loro fiducia, quando da genitori, iscrivono i loro figli, oppure divenuti docenti vi ritornano per insegnare. Sin dalla sua istituzione, il Copernico si è sempre impegnato per coniugare la tradizione con l’innovazione privilegiando la qualità, con l’obiettivo di costruire una scuola che guardi al futuro. Oggi l’istituto conta quasi ottocento alunni con corsi di Informatica, Telecomunicazioni, Meccanica, Elettrotecnica, Liceo Scientifico Scienze Applicate quinquennale e quadriennale. In questi cinquant’anni molto è stato fatto, ma molto altro dovrà essere realizzato per le generazioni future…buon anniversario ITT-LSSA “N. Copernico”!”