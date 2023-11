Lavori di bitumazione sulla A20: limitazioni al transito nel tratto tra Milazzo e Rometta dalle 7 alle 20

Il Consorzio autostradale ha reso noto che da domani martedì 14 novembre a fino venerdì 17 novembre il tratto dell’A20 tra Milazzo e Rometta sarà chiusa al transito dalle 7 alle 20 per i lavori di manutenzione del manto stradale.

Nei primi due giorni sarà chiuso il tratto in direzione Palermo, e nei giorni successivi quello in direzione Messina. Per recarsi nel capoluogo o fare rientro nei centri della costa tirrenica bisognerà percorrere la strada statale 113.

“Il Consorzio – si legge in una nota dell’ufficio stampa del comune di Milazzo – ha chiesto agli enti interessati dal provvedimento, di disciplinare la viabilità, che si preannuncia abbastanza intensa vista la notevole presenza di pendolari e molti comandi di polizia municipale – come comunicato dall’assessore alla viabilità, Francesco Coppolino – emetteranno ordinanze di divieto di parcheggio nelle zone maggiormente a rischio traffico proprio per evitare rallentamenti.

Ecco il dettaglio delle limitazioni decise dal CAS:

Dalle ore 7 di MARTEDI’ 14 NOVEMBRE alle 20 di MERCOLEDI’ 15 NOVEMBRE:

chiusura tratto Rometta – Milazzo con uscita obbligatoria svincolo di Rometta per chi proviene da Messina e viaggia in direzione Milazzo – Palermo.

DALLE ore 7 di GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE alle 20 di VENERDI’ 17 NOVEMBRE:

chiusura tratto Milazzo – Rometta con uscita obbligatoria svincolo di Milazzo per chi proviene da Palermo e deve proseguire per Messina.