Barcellona, la solidarietà del gruppo di Forza Italia alla famiglia di Beppe Alfano

Il gruppo di Forza Italia ha espresso la sua solidarietà alla famiglia di Beppe Alfano, dopo che durante una cerimonia al cimitero di Barcellona il nome del giornalista ucciso dalla mafia non è stato indicato tra i personaggi illustri. La notizia è stata rilanciata dalle agenzie nazionali e dal Tg3 dopo la nota con cui i figli Sonia e Chicco Alfano esprimevano la loro amarezza per la mancata citazione del loro genitore, ipotizzando anche il trasferimento della salma in un altro cimitero.

Il sindaco Pinuccio Calabrò, rispondendo alla redazione del Tg3, ha sottolineato che l’iniziativa dell’assessore alla Cultura era concentrata nella zona del cimitero monumentale, dove non si trova la tomba del giornalista, ma ha anche ribadito come la figura e l’esempio di Beppe Alfano è sempre ben presente in città e la data dell’8 gennaio, giorno in cui ricorre l’anniversario del suo omicidio, è tra le poche ricorrenze inserite nel protocollo di palazzo Longano, insieme al bombardamento del 12 agosto ed alle celebrazioni nazionali previste dallo Stato.

Forza Italia Barcellona ha voluto esprimere la sua posizione sulla vicenda: “L’amministrazione Calabró stupisce ancora finendo nuovamente sulle pagine del quotidiano nazionale “il Fatto quotidiano “ per la grottesca diretta Facebook del 2 novembre, che in spregio a qualsivoglia regola di rispetto della sacralità dei luoghi, ha visto Assessore alla cultura con tanto di esperto a seguito esibirsi in un mediatico show all’interno del cimitero della nostra Città nel giorno del ricordo dei defunti. Ad aggiungersi alla mancanza di buon senso e buon gusto arriva anche la dimenticanza che sa di gaffe e che porta Barcellona P.G. ad essere qualificata in un servizio del Tg3 Sicilia come la Città che dimentica o peggio ancora ignora le vittime di mafia tutto ciò perché l’Assessore alla Cultura e il suo fedele esperto non citano tra i Barcellonesi illustri sepolti nel nostro cimitero il giornalista Beppe Alfano suscitando giustamente lo sdegno della famiglia a cui va la piena solidarietà del gruppo Forza Italia Barcellona P.G.

Incommentabile la posizione di Calabrò che nelle sue dichiarazioni giustificatrici cerca di mettere una pezza che appare peggio del pertugio, e naturalmente, come riportato dal Tg3, si esibisce nel suo sport preferito dello scaricabarile dichiarando che l’evento non è stato organizzato dall’Amministrazione, chi sta sconfessando quindi l’Assessore o l’esperto ?? L’inadeguatezza fa da padrona oltre all’imbarazzo in una città dai mille problemi irrisolti che sprofonda in pieno dissesto economico. Le dimissioni a questo punto appaiono fin troppo poco”.