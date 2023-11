Il Barcellona Basket in trasferta contro il Basket School Messina. L’ex Tartamella: “Sarà una gara importante per entrambe le formazioni”

Il Barcellona Basket cerca continuità di risultati anche in trasferta, nella gara in programma domani pomeriggio alle 18 contro il Basket School Messina, in un PalaTracuzzi che ospiterà un confronto aperto tra due formazioni che hanno iniziato bene il loro campionato d’esordio in serie B interregionale.

La formazione giallorossa, dopo aver trasformato il PalAlberti in un fortino difficilmente espugnabile, cerca quella vittoria lontano da casa che può dare un ulteriore slancio alla compagine del tecnico Pippo Biondo. Il ritorno del figliol prodigo Federico Caroè è una notizia positiva per lo staff tecnico, che potrà contare su un ragazzo dalla grande qualità, che nella passata stagione si è esaltato con la maglia giallorossa. Sarà un’arma in più per Barcellona, che dovrà affrontare una squadra come il Basket School Messina che in casa ha fermato Piazza Armerina e soprattutto Orlandina, grazie anche al calore del suo pubblico e ad uno stratega dalle mille risorse in panchina come Pippo Sidoti, ex della gara, tra i coach più preparati della categoria.

Sarà un test per entrambi sulle rispettive potenzialità e sarà importante la prestazione come conferma nell’intervista pre-partita il pivot giallorosso Lorenzo Tartamella, grande ex della partita, che con il Basket School Messina ha disputato gli ultimi tre campionati e si è messo in mostra tanto da attirare l’attenzione della dirigenza barcellonese in fase di costruzione della squadra. Un problema alla spalla lo ha limitato nelle ultime gare, ma Lorenzo scenderà in campo a Messina provando a superare l’emozione di affrontare il suo recente passato.

