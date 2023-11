Barcellona, si ritrovano dopo 21 anni dalla maturità scientifica gli ex studenti della V A

Si sono ritrovati attorno ad un tavolo di un locale della zona gli ex studenti della V A del Liceo Scientifico Enrico Medi di Barcellona a ventuno anni di distanza dal conseguimento della maturità, ottenuto nell’estate del 2002.

All’appello di classe hanno risposto Tindaro Giovinazzo (che si è occupato di organizzare la serata), Francesca Midiri, Selene Bonvegna, Veronica Ferrara, Elisa Badolato, Giusita di Pietro, Stefania Recupero, Sebastiano Rizzo, Giuseppe Castagnolo, Vito Genovese, Luigi D’Anna, Caterina Catalfamo, Isidora Ferrara e Lorena Catalfamo. C’è chi è tornato dalla Finlandia o dall’America, dove si è trasferito per la lavoro, per non mancare a questo appuntamento. Con loro era presente anche il professore di educazione fisica Roberto Crisafulli, che ha condiviso questo momento gioioso, trascorso in serenità, tra aneddoti e ricordi legati agli anni passati tra i banchi di scuola del liceo barcellonese.