Le strutture convenzionate siciliane di radiologia sono in agitazione dopo la riduzione dei contributi per l’abbattimento delle liste d’attesa

Stato di agitazione delle strutture convenzionate siciliane per la branche di radiologia e branche a visita.

I sindacati Andiar – Assocendis ed Svb, rappresentati dal dott. Iannelli e dal dott. Gibiino esprimono il loro disappunto dopo quanto avvenuto nell’ultimo incontro sindacale. I soldi dell’abbattimento delle liste di attesa, promessi originariamente e che si aggiravano intorno i 12 milioni di euro, saranno solo in minima parte utilizzati e non si capisce neanche in che minima parte. “Con un alquanto bizzarro conteggio non concordato prima affermano i sindacalisti del settore – l’assessorato ha proposto il calcolo di un fattore delta che considera come abbattimento liste di attesa soltanto le prestazioni critiche (69 in totale tra tutte le branche ) eseguite in più nell’anno 2023 rispetto al 2022, come se le altre prestazioni non avessero rilevanza. Il tutto quasi a fine anno, quando le strutture ormai con prestazioni di vario tipo già prenotate non hanno alcun modo di organizzarsi. E’ inaccettabile questo trattamento penalizzante riservato esclusivamente alla radiologia e le branche a visita , concludono i sindacati”.