“Il valore della gentilezza”, la prof.ssa Tommasini incontra le scuole a Rodì Milici

In occasione della giornata mondiale della gentilezza che si celebra ogni anno il 13 novembre, il Comune di Rodì Milici ha pensato di organizzare un incontro con la professoressa Maria Francesca Tommasini, scrittrice per parlare del valore di questo modo di fare, che spesso e volentieri diventa un modo di essere.

“Copriti bene”, “Le Favole del borgo incantato” e “Messina Tantestorie” saranno i libri oggetto dell’intervista alla scrittrice, a cura della giornalista Cristina Saja in programma per il prossimo 16 novembre, a partire dalle 10.30.

All’incontro presso l’Auditorium Antiquarium del Comune di Rodì Milici, interverranno il Sindaco Eugenio Aliberti, gli assessori Sabrina Coppolino e Simona Palano, il Dirigente Scolastico Carmela Pino.

“Gentili non si nasce ma si diventa. – ha affermato la professoressa Tommasini – La gentilezza va praticata con solo con i fatti ma anche con le parole e con esse possiamo migliorare la nostra vita ed anche quella degli altri. Io pratico la gentilezza con le mie favole e le mie filastrocche cercando, nel contempo, di avvicinare i bambini alla lettura”.

L’incontro con gli studenti si baserà su questo auspicio e la stessa voglia di far praticare la gentilezza per un mondo migliore, lo stesso che è in mano ai bambini.