Il M5S sulla politica a Barcellona: “Soliti giochi di potere con Forza Italia che rinnega il “suo” sindaco e Calabrò che cerca il consenso nella Lega”

Vera Giorgianni, coordinatrice provinciale del MoVimento 5 Stelle, interviene su quanto sta accadendo al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) e sulle dichiarazioni della coordinatrice regionale della Lega, l’eurodeputata Annalisa Tardino di alcuni giorni fa:

“Le dichiarazioni della Lega – dichiara la Giorgianni – con cui tirano in ballo senza alcuna ragione il Movimento 5 Stelle, dimostrano che le forze politiche di maggioranza sono allo sbando e alla continua ricerca di nemici. La Lega, i cui consensi sono in caduta libera e le cui scelte nazionali stanno depredando la nostra terra delle risorse che proprio il M5S aveva assicurato, grazie ai fondi del PNRR, ha la necessità di acquisire consensi e non avendo alcun argomento, tenta di farlo screditando noi”.

“Il Movimento – continua la Giorgianni – ha dato sempre prova di sapere governare e di avere a cuore più le esigenze dei cittadini che i giochi di poltrone, che hanno lo scopo di compiacere i deputati regionali e nazionali di riferimento. Ciò che ora sta succedendo a Barcellona è che Forza Italia che ha scelto e sostenuto il sindaco e che ha organizzato le liste in modo da garantirsi consiglieri compiacenti e silenti, ora prende le distanze dall’amministrazione più disastrosa che la storia di Barcellona ricordi, lo scopo è chiaro: presentarsi alla prossima competizione cittadina come persone “nuove” e “diverse” così rinnegando le proprie stesse scelte in Consiglio ed in Giunta e proponendosi come i nuovi salvatori. Dal canto suo il Sindaco cerca nella Lega un sostegno che altri non hanno più garantito”.