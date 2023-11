Ucria, eseguito un arresto in carcere per un 55enne condannato a 3 anni per maltrattamenti

I Carabinieri della Stazione di Ucria hanno eseguito l’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, diretta dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, nei confronti di un 55enne di Ucria, condannato ad 3 anni di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi aggravato, in quanto commesso in presenza dei figli minori.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso all’esito del procedimento penale scaturito dalle indagini condotte dai militari delle Stazioni Carabinieri di Brolo e Ucria a seguito della denuncia presentata dall’allora convivente dell’uomo, che permisero di documentare i diversi episodi conflittuali verificatisi tra il dicembre 2017 e il marzo 2020.

Pertanto, nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Ucria hanno rintracciato l’uomo presso la propria abitazione, arrestandolo in esecuzione dell’ordine per la carcerazione appena ricevuto.

Al termine delle formalità di rito, i militari dell’Arma hanno condotto il 55enne presso la Casa Circondariale di Barcellona P.G., a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.