Barcellona Basket rafforza il roster con il ritorno in giallorosso dell’esterno Federico Caroè

Possiamo definirla un ritorno di fiamma la decisione del Barcellona Basket e dell’esterno Federico Caroè di ritrovarsi a poco meno di sei mesi dalla promozione in serie B interregionale conquistata sul campo dall’Orsa Barcellona proprio con il contributo del talento messinese.









Federico Caroè, classe 2003, 195 cm, esploso a livello regionale con la maglia giallorossa, torna a Barcellona per dare il suo contributo alla causa del Barcellona Basket, dopo l’ultima stagione vissuta da protagonista quando venne premiato dalla Fip Sicilia come il miglior marcatore della Serie C Gold con 561 punti realizzati in 24 partite ed una media complessiva di 23,4.

Alla fine del campionato, le strade di Caroè e Barcellona si erano separate, con il giocatore che aveva scelto di tornare nella sua Messina, per vestire la maglia del Castanea, con cui è sceso in campo nella gara disputata alcune settimane fa tra gli applausi del PalAlberti, quando la società ha deciso di premiarlo prima del match poi vinto dai giallorossi. Da quel momento è forse scattata la nuova scintilla, che adesso ha portato al ritorno di giocatore che potrà diventare un valore aggiunto per il roster di coach Pippo Biondo.

Queste le prime parole di Federico da giocatore giallorosso:“Sono molto felice di tornare a Barcellona, dove si sente il calore dei tifosi e di tutto l’ambiente. Ringrazio la società e lo staff tecnico per avermi dimostrato stima e fiducia che cercherò di ripagare con il massimo impegno”.

L’arrivo di Caroè, che conosce l’ambiente e può ricoprire i tre ruoli sul perimetro, diventerà un arma in più per Barcellona sotto il profilo realizzativo e potrebbe così da consentire alla squadra di fare un ulteriore salto di qualità. I giallorossi, dopo un’ottimo avvio di stagione (4 vittorie su 7 gare disputate) non si voglio fermare, provando a rimanere più in alto possibile in classifica e raggiungendo prima possibile l’obiettivo di una tranquilla salvezza, attraverso l’accesso ai playoff. Le prestazioni dei giallorossi sono state praticamente perfette tra le mura amiche, con tre vittorie su tre, trascinati anche dal ritorno di un pubblico caloroso al PalAlberti. I ragazzi devono invece crescere nel rendimento lontano dal parquet di casa, per sfruttare al meglio le opportunità di strappare un successo prezioso in trasferta, a partire proprio dell’impegnativo match di domenica prossima al PalaTracuzzi contro il Basket School Messina dell’ex tecnico giallorosso Pippo Sidoti, capace due settimane fa di fermare la corsa lanciata della corazzata Orlandina.