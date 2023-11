Barcellona, avviata la razionalizzazione delle spese per la telefonia nei plessi comunali

L’amministrazione Calabrò, in un momento critico per le casse comunali, con l’iter per il dissesto già avviato, ha intrapreso la razionalizzazione di alcune spese di telefonia che comporteranno la riduzione dei costi e l’efficientamento dei servizi.

“Sarà reso utilizzabile – chiarisce in una nota l’assessore al bilancio e vice sindaco Santi Calderone – un credito di oltre 33 mila euro per il servizio “UC3 Posta profilo base” sostituito da due anni da un altro servizio ma erroneamente ancora fatturato da Tim. La dismissione di 5 linee telefoniche non più utilizzate dal Comune comporterà un altro risparmio di circa 2.600 euro l’anno. Un ulteriore risparmio di 9 mila euro l’anno riguarda la dismissione di Ospita Virtuale e Noleggio Ict services. Infine è stato disposto l’adeguamento tecnologico delle linee Rtg e la modifica delle tariffe per la fornitura di edifici comunali e scuole con una riduzione del 20% dei costi annuali. Il passaggio da numero analogico a VoIP consentirà di poter dotare le sedi interessate ai lavori di adeguamento di linee internet”.

“Ringrazio anche a nome dell’assessore al Patrimonio Viviana Dottore l’ingegner Nunzio Santoro ed il dottor Carmelo Gitto – dichiara ancora il vice sindaco Santi Calderone – perché grazie a quest’attività di razionalizzazione delle spese non solo non è stata compromessa la qualità del servizio reso, ma è stato migliorato. Con le misure adottate risparmiamo risorse preziose e favoriamo un percorso di innovazione tecnologica”.