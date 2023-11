Riorganizzazione delle rete scolastica: a Barcellona sono due le dirigenze a rischio accorpamento

La Conferenza Territoriale Scolastica della Provincia di Messina sta definendo il nuovo assetto delle rete scolastica per l’anno scolastico 2024-2025, che deve tenere conto dei parametri fissati dalla normativa regionale per il mantenimento dell’autonomia didattica degli attuali istituti comprensivi ed istituti superiori. Servirebbe un numero di almeno 500 alunni divisi nei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) nell’arco degli ultimi cinque anni per evitare la soppressione e l’accorpamento dei plessi presso altri istituti.

Nell’ultimo incontro di lunedì scorso, in cui i rappresentanti dei sindaci si sono astenuti, sono state dettate le linee guida che porterebbero alla soppressione di una decina di istituti comprensivi in provincia di Messina, di cui due a Barcellona, che passerebbe da sei a quattro, ed uno a Milazzo, che confermerebbe due istituti comprensivi. Non ci sarebbero modifiche sostanziali per gli altri istituti comprensivi dell’area tirrenica, con il previsto accorpamento degli istituti di Santa Lucia del Mela e San Filippo del Mela. Manterranno l’autonomia anche gli istituti comprensivi con almeno 300 alunni, che si trovino in aree montane, nelle isole minori o in comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti. Per le scuole secondarie di secondo grado, almeno per quest’anno, non ci sarebbero variazioni.

La città di Barcellona Pozzo di Gotto al momento può contare su sei istituti comprensivi, che da settembre 2024 saranno ridotti di un terzo, passando a quattro dirigenze scolastiche. Essendo ancora in corso le valutazioni non entriamo nel dettaglio e non indichiamo gli istituti a rischio di soppressione. Entro il 18 novembre il dirigente dell’ufficio provinciale scolastico di Messina Stello Vadalà dovrà trasmettere la proposta all’assessorato regionale alla pubblica istruzione, che entro il 30 novembre dovrà pubblicare il decreto con il nuovo assetto delle rete scolastica siciliana.

L’eventuale soppressione di due direzioni scolastiche avrà conseguenze sulle figure apicali, dirigente scolastico e Dsga Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che diventeranno perdenti posto e dovranno essere ricollocati all’interno di altri istituti comprensivi, in base alle disponibilità. I plessi degli istituti che perderanno la loro autonomia saranno accorpati a quelli esistenti e saranno coordinati da un nuovo dirigente scolastico e da un nuovo Dsga.