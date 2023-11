Al via una rassegna poetico-artistica “Omaggio a Bartolo Cattafi”: la premiazione sarà il 24 novembre, definiti i termini di partecipazione

L’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto in collaborazione con la Pro Loco “A. Manganaro” nelle persone dell’Assessore alla Cultura avv. Angelita Pino e del dott. Salvatore Scilipoti, indice la prima edizione della rassegna poetico-artistica “Omaggio a Bartolo Cattafi” in onore dell’illustre poeta barcellonese.

La serata evento avrà luogo Venerdì 24 novembre 2023 alle ore 18:00 nei locali dell’Auditorium San Vito.

Tutti coloro che desiderano partecipare dovranno inviare entro il 18 novembre 2023 un loro componimento poetico a tema libero o la foto di una propria opera d’arte (anch’essa a tema libero) al seguente indirizzo mail: gabinetto@comune.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it

La mail dovrà contenere anche il nome ed il cognome dell’autore nonché un recapito telefonico.

In occasione dell’evento previsto per il 24 novembre, dopo un breve convegno introduttivo che analizzerà la figura del poeta, ogni autore leggerà la propria poesia o illustrerà la propria opera che dovrà essere rigorosamente esposta in sala; ad ognuno sarà consegnato un attestato di partecipazione. La serata si concluderà con un rinfresco.

L’Amministrazione Comunale, per motivi meramente organizzativi, si riserva di non accettare più di quaranta partecipanti e di conseguenza, qualora dovesse arrivare un numero superiore di richieste, potrebbe essere fatta una selezione in base al criterio cronologico con l’accettazione dei primi quaranta partecipanti che hanno mandato la mail.