Mazzarrà Sant’Andrea, grande interesse per lo screening cardiologo organizzato dal Comune, dal Lions Barcellona e dal Leo Club di Barcellona

C’è grande soddisfazione a Mazzarrà Sant’Andrea per la buonissima riuscita dello Screening Cardiologico Gratuito organizzato dal Lions Club e dal Leo Club di Barcellona Pozzo di Gotto e patrocinato dal Comune. Una giornata dedicata alla prevenzione, all’informazione sanitaria e alla promozione della salute, apertasi con un momento di conoscenza dedicato alle relazioni dei medici Carmelo Coppolino e Luigi Rivetti.

“Siamo felici di avere ospitato questo evento, dedicando ancora una volta attenzione alla salute dei nostri concittadini che hanno potuto usufruire di visite gratuite da parte di validi professionisti – ha affermato il Sindaco Carmelo Pietrafitta – Ci tengo a ringraziare particolarmente Lions e Leo Club di Barcellona Pozzo di Gotto per avere scelto Mazzarrà Sant’Andrea per questa importante iniziativa. Un elogio particolare al Consigliere Comunale Sergio Sottile per il grande impegno profuso anche nella sua qualità di socio Lions. E un sentito grazie anche ai medici che si sono impegnati in questa iniziativa. Come Amministrazione Comunale abbiamo dimostrato di credere molto nella prevenzione. Prova ne sia anche la due giorni dedicata alla prevenzione del tumore al seno tenuta grazie al supporto della H e C Medical”.

Al primo cittadino fa eco l’Assessore ai Servizi Sociali, Ester Perdichizzi: “Ringrazio, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, il Lions Club di Barcellona P.G. per l’opportunità riservata alla nostra comunità di poter partecipare all’evento riguardante la prevenzione delle malattie cardiovascolari e la possibilità di sottoporsi a visite di screening gratuite. Giornate come questa si inquadrano nell’ottica di grande attenzione che l’amministrazione ha verso i propri concittadini, così come le altre due giornate che si sono svolte nei giorni del 28 e 29 ottobre dedicate alla prevenzione del tumore al seno”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalle componenti di Lions Club e Leo Club di Barcellona Pozzo di Gotto.

“Abbiamo avuto il piacere di essere qui e ringraziamo il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea per l’accoglienza – ha affermato Nadia Rivetti, presidente del Lions Club Barcellona Pozzo di Gotto – Abbiamo avuto modo di condurre questa giornata di prevenzione e informazione grazie all’adesione volontaria di specialisti che hanno dato il loro contributo. Siamo particolarmente contenti per la piena accoglienza delle Istituzioni locali e per la massima partecipazione. Il nostro ruolo è quello di supportare, facendo rete, le Amministrazioni in maniera sinergica e dare un supporto ai bisogni delle comunità. Siamo particolarmente felici anche della collaborazione dei medici di famiglia con i quali abbiamo collaborato anche perché lo screening di oggi è stato veicolato attraverso il loro operato per dare la possibilità a chi ne aveva davvero bisogno, dando come priorità la necessità fisiologica ed economica delle persone che sono state valutate”.

Felice per la buona riuscita dell’iniziativa anche Antonino Cardaci, presidente della IV circoscrizione Distretto Lions Sicilia: “Quello che oggi abbiamo messo a disposizione della comunità rientra nel nostro servizio, il cosiddetto WE SERVE. Oggi è una giornata particolare, ci siamo dedicati a 360 gradi sulle esigenze di Mazzarrà Sant’Andrea. Noi dove c’è un bisogno ci siamo. Abbiamo fatto diversi screening su altre branche mediche, cercando di essere vicini alle Istituzioni. E’ questo il nostro obiettivo: stare vicini a chi ha un bisogno”.

“Un dato che ci ha molto è quello che ci è stato fornito dalla funzionaria Asp che si occupa degli screening – evidenzia Giuseppina Siracusa, Delegato Distrettuale Autismo – In pratica, molti abitanti di comuni un po’ distanti dai centri specializzati non rispondono alle convocazioni dell’Azienda Sanitaria per il disagio dello spostamento. E allora riuscire a portare lo screening all’interno della piccole comunità, servendo persone anziane e disagiate, è sicuramente un obiettivo molto importante che i Lions portano avanti da tanto tempo e spazia nelle discipline più varie”.

Il dottor Antonino Levita, Componente del Comitato Gimt ha quindi spiegato alcuni dettagli dell’evento: “Nell’ambito della prevenzione di malattie cardiovascolari e cardiache, abbiamo fornito elementi base di conoscenza affinché cittadini con problemi possano avvicinarsi all’offerta del sistema sanitario nazionale. Abbiamo offerto un servizio di screening e counseling di indirizzi appunto a beneficio di quanti abbiano difficoltà a raggiungere i centri specialistici più distanti”.

Presenti anche i giovani del Leo Club, presieduto da Matilde Accetta, con il vicepresidente Distretto Leo 108 YB Sicilia, Domenico Levita: “I giovani del Leo Club, dai 12 ai 30 anni, hanno deciso di dedicare parte del loro tempo libero a servire i bisognosi. In questa occasione abbiamo affiancato i Lions di Barcellona per questa attività di servizio che incarna lo scopo e la mission di Lions International che invita a migliorare la salute e il benessere della comunità. Noi sposiamo questa mission con un servizio concreto, stando sul campo tanto nel servizio informativo quanto aiutando i professionisti che hanno eseguito gli screening”