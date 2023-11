Mamì (Città Aperta) sul dissesto al Comune: “Passaggio obbligato con cinque anni di ritardo”

Il consigliere comunale di Città Aperta, Antonio Mamì, che svolge la sua attività professionale come dottore commercialista, così commenta la dichiarazione del dissesto finanziario del Comune di Barcellona.

“La grave situazione dei conti dell’Ente era chiara già da qualche anno e non avevamo mancato di segnalarlo quando, nel 2018, si approvò il Piano di riequilibrio, un piano che mostrava già allora tutte le sue debolezze. Al tempo dissi che era solo un modo per spostare in avanti il problema e così è stato. Nonostante questo, le due amministrazioni che si sono succedute da allora hanno sempre difeso il Piano, addirittura arrivando a dire, per bocca dell’assessore Paterniti, che i conti del Comune erano in sicurezza. Questa, come tante altre affermazioni, dimostra soltanto in che pessime mani è stata lasciata la gestione della città. Oggi il dissesto è un passaggio obbligato, perchè tutti i nodi stanno venendo al pettine, e questa fase è delicatissima perchè non si tratta soltanto di accertare un fallimento, ma anche di mettere le basi affinchè questo fallimento non si ripeta in futuro. Noi sicuramente vigileremo affinchè ciò avvenga, perchè la nostra città sta già soffrendo abbastanza e non possiamo correre il rischio che venga messa una pietra tombale sul futuro di tutti noi”