Barcellona, violento scontro tra un furgone ed una Fiat Panda tra via San Vito e via La Pira

Un violento scontro tra un furgone di consegne a domicilio ed una Fiat Panda si è verificato stamattina poco prima delle 8 all’incrocio tra via La Pira e via San Vito, nei pressi dell’ingresso dell’ex pronto soccorso dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona.

Il furgone che percorreva la via San Vito ha centrato la fiancata sinistra dalla Fiat Panda, a bordo del quale si trovavano una donna con i tre bambini. L’auto nell’impatto è stata spostata di un paio di metri, ma per fortuna le persone a bordo non hanno riportato ferite gravi. Tutti sono stati trasportati al Pronto soccorso del Fogliani di Milazzo, dove sono stati sottoposti agli accertamenti per i traumi riportati nell’incidente.

Sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente si sono portati gli agenti della Polizia Locale di Barcellona.