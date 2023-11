Nasce a Barcellona un nuovo studio di medicina estetica, allergologia e dermatologia

Medicina estetica, allergologia e dermatologia: queste le discipline della Clinica Cicero della dott.ssa Francesca Cicero

“È con grande emozione e gratitudine che annuncio l’inaugurazione del mio nuovo studio di medicina estetica, allergologia e dermatologia. È un momento speciale per me in quanto segna l’inizio di un percorso dedicato alla cura e al benessere della pelle, della salute e della persona in generale” – così ha esordito la dott.ssa Francesca Cicero, annunciando l’inaugurazione della sua Clinica che si è tenuta ieri sera, 5 novembre, presso i locali di via Carducci n. 76.

“Ho voluto creare uno spazio che non sia solo un luogo di cura, ma anche un ambiente accogliente e rassicurante, dove ciascun paziente si senta a proprio agio e ben assistito nel proprio percorso di salute. L’impegno è quello di fornire cure all’avanguardia, basate sulle più recenti tecnologie e sull’esperienza maturata nel corso degli anni. – ha continuato la dott.ssa Francesca Cicero – La dermatologia, la medicina estetica e l’allergologia sono discipline che spesso si intrecciano e l’obiettivo è quello di fornire un approccio completo e personalizzato per ogni individuo che varchi le nostre porte. Sono consapevole dell’importanza di ascoltare attentamente i bisogni e le preoccupazioni dei pazienti e farò del mio meglio per offrire soluzioni efficaci e confortevoli“.

“Oltre ai trattamenti e alle cure mediche, vorrei essere un punto di riferimento nella diffusione di informazioni e consigli per mantenere una pelle sana e un corpo in equilibrio. Organizzeremo eventi educativi e offriremo risorse per aiutare i pazienti a prendersi cura di sé stessa nel modo migliore possibile. In conclusione, – ha aggiunto la dott.ssa Cicero – sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura ed essere al fianco nei percorsi di salute e bellezza di chi gradirà il mio sostegno e la mia competenza.“

*Le foto sono di Franca Calderone.