Dojang Taekwondo: Elena Fazio conquista il “Tuscany Open 2023”

Continua la serie positiva dell’atleta Fazio Elena, della Dojang Taekwondo Barcellona diretta all’istruttore Maiorana Antonino. Dopo la medaglia di Bronzo vinta circa 1 mese fa al torneo “Albanian Open 2023”, ha conquistato il gradino più alto del podio all’interregionale “Tuscany Open 2023”, svoltosi ad Arezzo dal 28 al 29 Ottobre 2023.

Fazio vinceva agevolmente i primi due incontri, il divario tecnico era evidentissimo ,talchè, chiudeva gli incontri gia’ al secondo round, prima dello scadere del tempo per superiorità di punteggio. Nella finale incontrava un atleta della regione Puglia, la quale riusciva a difendersi bene dagli attacchi della Fazio. Dopo i primi due round finiti in parita con il punteggio di zero a zero, la Fazio nel terzo round travolgeva la sua avversari chiudendo la partita con il risultato di 4 a 2, e portava a casa una meravigliosa medaglia d’oro.

Ottima è stata la prestazione dell’atleta Calabro’ Martina, alla sua seconda gara nella categoria Seniore. A primo incontro, incontrava un’ atleta della regione Marche, molto esperta , veterana di gare internazionali e facente parte piu’ volte della squadra nazione di Taekwondo.

Calabrò faceva suo il primo round, non lasciando spazio alla sua avversaria. Nel secondo round calabro’ subiva un calcio al caschetto e non riusciva più a ribaltare il punteggio. Al terzo round Calabro’ si trovava in svantaggio di due punti, ma riusciva a mettere a segno un calcio al caschetto a pochi secondi dalla fine, andando in vantaggio nel risultato. L’arbitro annullava questi tre punti , a dir suo per una trattenuta, e finendo il tempo dopo pochi secondi, veniva data la vittoria all’avversaria, la quale alla fine del torneo vinceva l’oro della categoria..

Soddisfatto l’istruttore Maiorana della prestazione delle sue due atlete.

Fazio è stata decisa e molto tecnica, ha dato spettacolo con numerosi calci al caschetto, che le hanno consentito di vincere questa splendida medaglia d’oro.

Calabrò ha combattuto benissimo, ha tenuto testa ad una avversaria di grande esperienza, la vittoria le è sfuggita per pochissimo.

Continuiamo gli allenamenti, i prossimi impegni vedono Calabro’ partecipare al campionato Italiano Seniores e gli europei U21, con la squadra nazionale di Taekwondo, che si terranno in Romania nei primi del mese di Dicembre 2023.