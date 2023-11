Barcellona supera Rende (85-77). Coach Biondo: “Bene la vittoria ma dobbiamo imparare a gestire meglio alcuni momenti della partita”

Il Barcellona Basket vince ancora al PalAlberti contro Rende, dopo una gara iniziata male nel primo quarto, quando i calabresi sono andati in vantaggio anche di 10 punti, riprese nei due quarti centrali, e rimasta incerta fino agli ultimi minuti, per la difficoltà dei giallorossi nel chiudere il match quando ne hanno avuto l’opportunità.

A fine gara il tecnico Pippo Biondo è contento della vittoria, ma non nasconde come la squadra debba migliorare ancora nella gestione di alcuni momenti della partita: “Dopo un approccio sbagliato alla gara – commenta il tecnico giallorosso – abbiamo saputo riprendere il controllo del gioco, mettendo in difficoltà i nostri avversari. Nella parte finale abbiamo gestito il pallone senza la necessaria cattiveria, mantenendo in scia una squadra insidiosa come Rende. Su questo e su altri aspetti dobbiamo lavorare ancora, ma resta la bella prestazione della squadra che ricordiamo è composta da tanti giovani che da questi situazione non posso che migliorare ed imparare”.

Ecco i risultati della giornata e la classifica aggiornata:

Pallacanestro Sala Consilina Basket School Messina A.Dil. 75 64 Cus Dil. Catania Basket 2003 Fortitudo Messina 97 91 Svincolati A.S.D. Virtus Kleb Ragusa S.S.D. A R. 80 90 Next Casa Barcellona Bim Bum Basket Rende 85 77 Orlandina Basket A R.L. Siaz Basket Piazza Armerina 82 64 Pallacanestro Viola Castanea Basket 2010 97 72