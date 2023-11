Barcellona, la Giunta approva la delibera del dissesto finanziario: misura obbligata alla luce di criticità mai risolte e accumulate nel tempo

La giunta comunale di Barcellona ha approvato nella tarda mattina di oggi la delibera con cui viene sancita l’impossibilità di chiudere il bilancio di previsione 2024-2026, con la conseguente dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente.

Nel redigere il bilancio previsionale è infatti emerso un deficit di 14 milioni di euro, diventato ormai strutturale. Spostare le partite contabili per coprire il “buco” nel documento finanziario avrebbe di fatto bloccato gran parte dei servizi forniti dell’ente, per l’insolvibilità nei confronti di creditori e fornitori.

La nota dell’Amministrazione comunale

A conclusione di un percorso di chiarezza e trasparenza dei conti del Comune, iniziato lo scorso mese di febbraio, approfondito anche con il supporto degli organi del Ministero, la giunta Calabrò, con grande senso di responsabilità nei confronti della città, ha approvato il provvedimento relativo alla procedura di dissesto, misura questa obbligata e resa necessaria dalla gravità della situazione finanziaria pregressa. Una decisione quindi presa non a cuor leggero, ma con la consapevolezza che alla luce di criticità mai risolte e accumulate nel tempo e senza alternative valide che diano serenità economica, il dissesto è l’unica soluzione che porterà ad una fase di rilancio e di stabilità finanziaria, consentendo di guardare avanti con la possibilità di garantire lo sviluppo del Comune.

Sin dalla fine di febbraio la giunta Calabrò, rimodulata in seguito alle note vicende politiche, ha avviato un’azione di chiarezza per accertare le ragioni per le quali l’Ente si trovava in una situazione di sofferenza economica che determinava ritardi nei pagamenti ai fornitori ed enormi difficoltà nel trovare le risorse per provvedere ai servizi essenziali. La giunta Calabrò si è ritrovata un Piano di riequilibrio, formulato dalla precedente amministrazione che prevedeva aliquote al massimo per i cittadini e difficoltà nel porre in essere misure di ripiano. La scelta suggerita dagli assessori che al momento dell’insediamento della giunta Calabrò detenevano la responsabilità del Bilancio fino a gennaio 2023 è stata quella di continuare con il Piano di riequilibrio, rimodulandolo ulteriormente.

A conti fatti però le scelte operate non sono state lungimiranti e per approvare a fine dicembre 2022 il Bilancio di previsione si è fatto ricorso ad ingenti contributi straordinario, contando su previsioni fin troppo ottimistiche rispetto alle entrate che non si sono poi registrate.

Oggi, guardando i numeri di una situazione ereditata e mai sanata, il Comune non può rispettare il Piano di riequilibrio e spesso deve sottrarre risorse dalla gestione ordinaria per adempiere alle misure previste dal Piano stesso. Tutto questo a scapito dei servizi essenziali.

L’amministrazione pertanto, dopo un’attenta analisi, suffragata anche dalla consulenza tecnica degli organi del Ministero, ha dovuto prendere una decisione obbligata e necessaria, che è attualmente l’unica soluzione possibile ed opportuna per porre le basi della ripartenza del Comune.

E’ opportuno però sgomberare il campo da ogni equivoco. Il dissesto non comporterà alcun aumento delle imposte per i cittadini, dal momento che le stesse sono al tetto massimo dal 2019. Non ci saranno licenziamenti nè tagli al personale e si potranno fare e le stesse cose che sono legittime in questo momento, anzi con qualche risorsa in più e con un bilancio puntuale. L’obiettivo, dopo aver ereditato conti in stato di estrema criticità è, con grande senso di responsabilità quello di risanarli in un tempo circoscritto e determinare una necessaria ripartenza, come d’altronde già fatto da altri comuni, compresa la vicina Milazzo. Soltanto seguendo questa strada è possibile rilanciare l’Ente e dare stabilità alle finanze, esattamente come è accaduto a Milazzo e a tanti altri comuni in situazioni analoghe alle nostre. Ulteriori approfondimenti in ordine al provvedimento seguiranno in occasione dell’esame della delibera in Consiglio comunale.

La normativa sul disseto finanziario degli enti pubblici

Con la delibera di oggi, scatta la procedura per il risanamento dei conti pubblici, che descriviamo di seguito, così come pubblicato sui portali istituzionali del Governo nazionale.

La normativa sul dissesto finanziario dei comuni e delle province, introdotta nell’ordinamento dall’articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, è ora contenuta nel Titolo VIII, della Parte II (artt. 244 e ss.) del TUEL.

Con la dichiarazione di dissesto da parte dell’ente locale si procede alla nomina dell’organo straordinario di liquidazione (OSL), con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno, e di un’amministrazione straordinaria, con il fine di procedere all’accertamento della massa attiva e passiva (artt. 252-256). Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. In particolare, viene demandata all’organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai fatti verificatisi fino al 31 dicembre dell’anno precedente a quella relativa alla predisposizione di un bilancio riequilibrato.

La dichiarazione di dissesto comporta per l’ente, sino alla data di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato:

limiti alla contrazione nuovi mutui , (con alcune eccezioni relative ai mutui con oneri a carico dello Stato o delle regioni, nonché mutui per la copertura di spese di investimento strettamente funzionali alla realizzazione di interventi finanziati con risorse provenienti dall’UE o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati) (art. 249);

, (con alcune eccezioni relative ai mutui con oneri a carico dello Stato o delle regioni, nonché mutui per la copertura di spese di investimento strettamente funzionali alla realizzazione di interventi finanziati con risorse provenienti dall’UE o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati) (art. 249); limiti all’impegno delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso; i pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 250);

delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato con riferimento all’esercizio in corso; i pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 250); l’aumento, nella misura massima consentita dalla legge, delle aliquote e delle tariffe di base delle imposte e tasse locali, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni (art. 251).

Il risanamento dell’ente locale dissestato ha la durata di cinque anni, decorrenti da quello per il quale viene redatta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 265). Dall’emanazione del decreto che approva l’ipotesi di bilancio riequilibrato e per la durata del risanamento, gli enti locali dissestati possono procedere all’assunzione di mutui per investimento e all’emissione di prestiti obbligazionari (art. 266 TUEL). Per la durata del risanamento la pianta organica rideterminata non può essere variata in aumento (art. 267).