Mirabalandia: il nuovo studio che offre servizi ABA

Inaugurato ieri, lo studio della dott.ssa Alessandra Mirabile colma un altro gap del nostro territorio: prendersi cura, tramite l’ABA, di bambini con disturbo dello spettro autistico e supportare le loro famiglie

Alessandra Mirabile, Psicologa dello Sviluppo e dell’Educazione, laureata presso gli Università degli Studi di Padova, Analista del Comportamento Certificata BCBA® (Board Certified Behavior Analyst) e Membro del Registro degli Analisti del Comportamento Italiano IACABAI ieri sera ha tagliato il nastro e dato il via ad una nuova esperienza: Mirabalandia.

Oltre ai servizi offerti anche una stanza sensoriale e un robot umanoide.

“Il mio interesse verso il mondo dell’Analisi Applicata del Comportamento è nato subito dopo la laurea. È da allora che mi sono formata ottenendo, tra l’altro, anche la certificazione come BCBA. È infatti da 10 anni lavoro nell’ambito delle disabilità e dei Disturbi dello Spettro Autistico, inizialmente implementando, adesso anche progettando, programmi d’intervento individualizzati relativi a tutte le aree di sviluppo basati sull’ABA (Applied Behavior Analysis). Inoltre, fornisco consulenza e formazione a genitori, insegnanti ed operatori del settore” – esordisce così la dott.ssa Mirabile che, da ieri, ha dato il via ad una nuova esperienza professionale che la vedrà impegnata presso i locali di via Longano, 37 a Barcellona P.G..

L’ABA (Applied Behaviour Analysis) è una scienza che si basa sulla misurazione e valutazione oggettiva del comportamento nei contesti di vita: l’ambiente familiare, quello scolastico e la comunità.

L’obiettivo dell’ABA è incrementare comportamenti adattivi e socialmente appropriati, riducendo nel contempo quelli problematici e disfunzionali, utilizzando tecniche supportate da oltre 50 anni di ricerca scientifica. Un BCBA® (Board Certified Behavior Analyst, Analista del Comportamento Certificato) è, invece, un professionista che applica la scienza dell’Analisi Applicata del Comportamento (Applied Behavior Analysis) con lo scopo di migliorare la qualità di vita delle persone di cui si prende cura. Tale professionista considerata l’individualità di ogni utente, valuta le esigenze e le difficoltà, che in primo luogo vengono riferite dalla famiglia e sulla base di strumenti di assessment, ovvero valutazione, ritaglia un vestito cucito sul bambino, determinando punti di forza e debolezza; al fine di cercare di aumentare i comportamenti socialmente significativi ( abilità di comunicazione, scolastiche e adattive ecc..) e diminuire i comportamenti disfunzionali (iperattività, aggressività, basso livello di attenzione, di tolleranza alle frustrazioni ecc..), per garantire una vita più autonoma possibile. La scelta di conseguire la certificazione come BCBA® è stata dettata da un dovere etico al fine di tutelare, ulteriormente, gli utenti sulla qualità dei servizi forniti a garanzia di un percorso formativo di competenza.

I servizi di Mirabalandia

Lo studio offrirà servizi , abilitativi, riabilitativi per migliorare la qualità di vita di bambini con Disturbi dello Spettro Autistico, disabilità cognitive, comportamentali e/o comunicative promuovendo l’apprendimento per il miglioramento delle abilità. Inoltre, verranno forniti servizi formativi, dedicati a genitori, insegnanti e professionisti del settore. Nello specifico saranno erogati:

Interventi comportamentali: trattamenti individualizzati e basati su evidenze scientifiche ABA.

Parent Training: formazione teorica e pratica per i genitori

Teacher traing: formazione teorica e pratica per insegnanti

Supervisione rivolta a studenti di Master ABA, Tecnici del Comportamento/RBT e altri professionisti del settore.

Supervisioni a scuola

Gruppi di abilità sociali

Laboratori Creativi

Corsi di formazione teorica, pratica e di aggiornamento

All’interno dello studio sono presenti stanze di terapia dove si effettueranno interventi a tavolino più strutturati, alternati al NET, attraverso un tipo di apprendimento più naturalistico.

Inoltre, a supporto delle terapie lo studio si avvale della presenza di una stanza Snoezelen Multi Sensoriale – MSE e l’ausilio di un robot umanoide NAO. La stanza Snoezelen o multisensoriale (MSE-MultiSensory Environment) è un ambiente fornito di una molteplicità di stimoli multisensoriali, che sono controllabili e modulabili. L’approccio Snoezelen prevede la costruzione di una relazione sensibile tra il partecipante, l’«Accompagnatore» ed un ambiente controllato, in cui sono offerte una moltitudine di possibilità di stimolazione sensoriale (effetti visivi, uditivi, tattili, olfattivi, propriocettivi, vestibolari). L’obiettivo è la promozione del benessere. La volontà dell’approccio-Snoezelen è quella di accogliere una nuova visione della persona nella sua totalità, attraverso una modalità che coinvolge tutti i sensi. NAO è un robot umanoide che si muove, riconosce persone e oggetti, ascolta e parla.

E’ estremamente realistico e naturale nei movimenti. Può afferrare oggetti, spostarsi, ballare, esplorare una stanza e persino interagire con le persone. I bambini con Disturbi dello Spettro Autistico presentano spesso difficoltà nell’identificare e nel riconoscere gli stati emotivi delle persone che interagiscono con loro. Dagli studi che si sono succeduti negli anni, è emerso che i robot migliorano le competenze sociali dei bambini con Disturbi dello Spettro Autistico, in quanto l’interazione con le altre persone può spesso essere disorientante, anche a causa della variegata espressività del volto umano venendo a contatto con numerosissimi segnali sociali (le espressioni facciali, i gesti, la tonalità della voce) per loro difficili da interpretare.