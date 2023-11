Barcellona, Forza Italia lavora per la sfiducia alla giunta Calabrò: avrà il sostegno, condizionato nei contenuti, del centrosinistra

Il gruppo di Forza Italia di Barcellona sta lavorando alla presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti della giunta di centrodestra, uscita vincitrice dalle elezioni comunali 2020. Al suo fianco ci sono gli altri consiglieri di centrodestra, Melangela Scolaro, Ilenia Torre e Giuseppe Abbate, che fin dall’inizio del mandato si sono posti all’opposizione dell’amministrazione Calabrò. Non è escluso, inoltre, un coinvolgimento anche dei consiglieri di centrosinistra, per raggiungere i due quinti del consiglio comunale richiesto per la presentazione della stessa mozione. Servono infatti almeno le firme di 10 consiglieri su 24 componenti per arrivare alla discussione in aula della loro richiesta.

La decisione di Forza Italia di proporre la sfiducia è nell’aria da tempo, ma nei numeri al momento non ha la possibilità di essere approvata. Per interrompere il percorso amministrativo del sindaco Pinuccio Calabrò servono 16 voti favorevoli su 24 consiglieri. Al momento i proponenti la mozione di sfiducia possono contare sulla metà dei voti disponibili e quindi la strada per la sfiducia è tutta in salita. Ci vorrebbe un voltafaccia di quattro esponenti dell’area di centrodestra che comprende Fratelli d’Italia (8 consiglieri), Lega (2 consiglieri) e Barcellona al centro (1 consiglieri), a cui si aggiunge il presidente Angelo Paride Pino.

Si tratta di uno scenario difficile al momento da ipotizzare e così la mozione di sfiducia di un gruppo di consiglieri di centrodestra, che hanno contribuito all’elezione del sindaco Pinuccio Calabrò, diventa un modo per mettere pressione ai consiglieri dell’attuale maggioranza, chiamati a confermare il loro sostegno all’amministrazione comunale.

Il centrosinistra a favore della sfiducia ma con le opportune distinzioni

La sfiducia avrà il sostegno probabilmente condizionato dell’opposizione, che definiamo storica, perchè uscita fuori dalle urne dell’autunno 2020, e non dallo Scisma del gennaio scorso, quando il sindaco Calabrò revocò gli incarichi agli assessori di Forza Italia, sancendo la rottura con i consiglieri del partito che fu di Berlusconi. I quattro esponenti del centrosinistra non si tireranno indietro rispetto a questo percorso, ma sono pronti a sottolineare le opportune differenze di posizioni con l’opposizione di centrodestra. “La mozione che sarà proposta da Forza Italia – sostiene il consigliere del Pd David Bongiovanni – avrà la mia firma ed il mio voto in aula, ma credo che si tratti di una forzatura, di cui potrà beneficiarne proprio il sindaco e spiego il perchè. Il fatto che a proporla non siano i gruppi che sono stati dall’inizio all’opposizione, ma sia una compagine che fino a dicembre era parte integrante di questa giunta e che è stata alla guida della città dal 2016 non consentirà di analizzare nel concreto i tanti errori commessi in questi anni dall’attuale amministrazione. Il dibattito probabilmente si sposterà sul rimpallo di responsabilità tra le due anime del centrodestra barcellonese. Alla fine non ci sono i numeri per la sua approvazione e in queste condizioni può diventare un assist per l’amministrazione Calabrò e un passo falso per l’opposizione di centrodestra“.

Per i consiglieri di Città Aperta abbiamo raccolto la posizione del capogruppo Antonio Mamì: “Da mesi chiediamo le dimissioni del sindaco e della sua giunta e quindi con i miei colleghi Raffaella Campo e Gabriele Sidoti saremo favorevoli all’approvazione della sfiducia. Con una proposta che parte da Forza Italia, partito che ha sostenuto la campagna elettorale dell’attuale amministrazione e che ha fatto parte della giunta fino a 10 mesi fa, servirà però un confronto per condividere il contenuto della sfiducia ed in ogni caso da parte nostra ci sarà la volontà di sottolineare la differenza tra chi è stato all’opposizione fin dal primo giorno di questa sindacatura e chi ha condiviso il suo percorso per i primi due anni di mandato“.

La posizione dell’amministrazione alla notizia della possibile mozione di sfiducia

Con una nota diffusa nella tarda serata di ieri, il sindaco Pinuccio Calabrò e l’amministrazione comunale esprimono la loro posizione rispetto alla possibile presentazione della mozione di sfiducia e conferma l’ipotesi del consigliere Bongiovanni. “Apprendiamo con stupore che a preparare la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò non è un consigliere Pd o di Città Aperta, ma Forza Italia. Sembra di essere su Scherzi a parte, a voler sfiduciare l’amministrazione è la stessa Forza Italia che ha candidato Calabrò sindaco, sostenuto la giunta, amministrato Barcellona in questi anni esprimendo anche la delega al Bilancio. A chi è smemorato a giorni alterni ricordiamo che Forza Italia è alleata della Lega e di Fratelli d’Italia nel governo nazionale, regionale ed in qualunque amministrazione di centrodestra e che i voti della Lega non puzzavano quando hanno contribuito ad eleggere nel collegio uninominale il parlamentare di Forza Italia Tommaso Calderone. Amministrare è una cosa seria e non uno spettacolo di cabaret e ci chiediamo cosa pensano i vertici regionali di Forza Italia di quanto sta accadendo a Barcellona e se condividono una gestione localistica del partito piegata ai capricci ed ai rancori personali piuttosto che all’interesse dei cittadini“.

“Non possiamo stare zitti – continua la nota – quando leggiamo che chi ha amministrato Barcellona e i bilanci fino a pochi mesi fa, adesso attribuisce senza pudore ad altri il dissesto che ha contribuito a causare. C’è chi abbandona la nave quando affonda, qui siamo di fronte al primo caso di chi, dopo aver fatto entrare l’acqua, scappa e punta il dito contro il comandante e l’equipaggio che restano a bordo per portarla in sicurezza in porto“.