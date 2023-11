Barcellona, un parere tecnico blocca il progetto delle vasche di contenimento sul torrente Longano: il sindaco scrive alla Protezione Civile

Il progetto denominato “Mitigazione del rischio esondazione del Torrente Longano”, avviato dopo l’alluvione del 22 novembre 2011 a Barcellona Pozzo di Gotto, dopo quasi 12 anni è ancora bloccato dalla mancanza di un parere tecnico, nonostante sia stato completato l’iter per la progettazione esecutiva e siano stati stanziati 4 milioni di euro dalla Regione per l’avvio della gara d’appalto.

L’intervento prevede soprattutto la realizzazione alcuni vasche di contenimento a monte dell’abitato di Barcellona Pozzo di Gotto, da utilizzare in caso di piena del torrente Longano, così da mitigare il rischio di esondazione del corso d’acqua al centro della città, come accaduto 12 anni fa, quando solo per un caso fortuito e per la pronta evacuazione delle scuole disposta dall’allora sindaco Candeloro Nania non si registrarono vittime.

Il sindaco Pinuccio Calabrò, dopo la vana attesa di un riscontro sul parere tecnico mancante, ha scritto alla Protezione civile per sollecitare un’accelerazione in quest’ultimo passaggio burocratico. “Il progetto della vasca di laminazione – scrive il primo cittadino – “vaga” ancor oggi nei meandri della burocrazia, sembrerebbe per l’acquisizione di un parere tecnico ad oggi non reso, col risultato che il rischio che ancora nel 2023 incombe sul tessuto urbano di Barcellona Pozzo di Gotto è sostanzialmente pari a quello del 2011. Ciò si verifica quando le notizie di disastri provocati da fenomeni meteo estremi che ci pervengono con frequenza sempre maggiore dovrebbero rendere imperativa e non differibile la realizzazione di opere di prevenzione e di contenimento dei rischi, urgenza che diventa maggiore nei territori dei quali è nota la fragilità, qual è indubbiamente il caso di Barcellona Pozzo di Gotto. Con la presente torno a sollecitare codesto Dipartimento affinché, provvedendo direttamente per quanto nelle proprie attribuzioni ovvero opportunamente sollecitando gli altri soggetti coinvolti, si addivenga nei tempi più celeri consentiti all’approvazione dell’intervento di “Mitigazione del rischio esondazione del Torrente Longano” in argomento, presupposto necessario per la realizzazione di un’opera di messa in sicurezza di questo territorio comunale tanto fondamentale quanto urgente per la sicurezza collettiva“.