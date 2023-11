Torna stasera dopo tanti anni il derby del basket siciliano tra Virtus Ragusa e Barcellona

Un derby siciliano tra due delle piazze storiche della pallacanestro siciliana andrà in scena stasera con palla a due alle 20 dal Pala Padua tra la Virtus Ragusa e il Barcellona Basket.









Il palcoscenico è diverso rispetto alle sfide di serie A2 di qualche anno fa, ma è rimasta una sana competizione tra le due realtà che, dopo un decennio, si trovano di fronte in un torneo nazionale.

Il Barcellona Basket dei tanti giovani, dentro e fuori dal campo, non avrà nulla da perdere contro una delle squadre indicate tra più organizzate per puntare ai primi posti della classifica di serie B interregionale. Si troveranno di fronte il miglior attacco contro la seconda miglior difesa del campionato, in una sfida che vede favoriti i padroni di casa, ma che potrebbe riservare tante sorprese.

Ragusa – Barcellona è senza dubbio il big match della giornata, che oggi vede la capolista Orlandina impegnata a Messina con la Basket School di Pippo Sidoti, la Viola Rc in trasferta con il fanalino di coda Fortitudo Messina, la Siaz Piazza Armerina in casa contro il Cus Catania e il Rende impegnato tra le mura amiche contro il Sala Consilina. Domani, nel posticipo, si affronteranno a Messina il Castanea e gli Svincolati Milazzo.

