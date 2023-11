La Nuova Igea Virtus in campo oggi alle 15 con il Castrovillari per tornare alla vittoria

La Nuova Igea Virtus, archiviata la sconfitta di Trapani, scende in campo contro il fanalino di coda Castrovillari, per tornare subito alla vittoria e riprendere l’ottimo percorso anche sotto il profilo dei risultati di questa prima parte della stagione.

Il tecnico Ciccio Di Gaetano semina prudenza e chiede attenzione nelle dichiarazioni prepartita rilasciate all’ufficio stampa della società giallorossa. Vuole evitare che i suoi ragazzi commettano l’errore imperdonabile di sottovalutare l’avversario, guardando solo alla classifica. L’allenatore, in questi pochi giorni di lavoro, avrà puntato proprio sull’aspetto mentale, sulla necessità di mantenere alta la concentrazione, dimenticando gli attestati di stima per la prestazione di Trapani, arrivati nonostante la sconfitta. I tre punti di oggi sono fondamentali per avvicinare l’obiettivo stagionale della salvezza, contro una squadra calabrese che fino ad oggi ha sofferto l’impatto con il campionato, raccogliendo appena due punti nelle nove partite disputate. L’insidia di un atteggiamento più rilassato è dietro l’angolo e lo staff tecnico e dirigenziale farà di tutto per evitarla.

Canicattì Real Casalnuovo F.C. Lamezia Terme Città Di S. Agata LFA Reggio Calabria F.C. Trapani 1905 Locri 1909 Akragas San Luca Gioiese 1918 Sancataldese Calcio Vibonese Calcio Nuova Igea Virtus Castrovillari Calcio Siracusa Calcio 1924 Licata Calcio Città Di Acireale 1946 Ragusa Calcio Riposa: Portici