Droga per la movida barcellonese: ridotta in appello la condanna ad un giovane e disposta la scarcerazione col braccialetto elettronico

La Corte d’Appello di Messina ha ridotto la condanna per un giovane pregiudicato barcellonese, che era stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti cocaina e hashish. La droga, nascosta nella sua abitazione, era già suddivisa in dosi e pronta per le piazze di spaccio dell’hinterland.

I Carabinieri dopo un accurato servizio antidroga lo avevano pedinato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo circa 100 grammi di droga, accuratamente occultata, un bilancino di precisione e la somma di 600 in euro in contanti e conseguentemente lo avevano tratto in arresto in flagranza di reato con il trasferimento in carcere.

Il Giudice di primo grado lo aveva condannato in sede di giudizio abbreviato alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione. La Corte d’appello, riformando la sentenza, ha ridotto la pena ad 3 anni e 4 mesi, accogliendo la richiesta del difensore avv. Gaetano Pino, con la concessione delle attenuanti generiche e la scarcerazione con applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

