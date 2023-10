Barcellona, disposte le modifiche al traffico in occasione della commemorazione dei defunti

Il comando della Polizia Municipale ha disposto le necessaria modifiche alla viabilità per favorire l’afflusso ed il deflusso dei visitatori del cimitero comunale in occasione della commemorazione dei defunti.

Per i giorni del 1° e del 2 Novembre 2023 sono state istituite le seguenti limitazione alla circolazione stradale dalle 7 alle 19.

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE AMBO I LATI

Via Barcellona- San Paolo tratto dal civ. n.1 fino all’uscita della rampa cimitero centrale;

Via delle Rimembranze;

Via Saia Zigari;

Via Stretto Zigari;

DIVIETO DI TRANSITO

Via delle Rimembranze – strada di accesso al cimitero porta centrale, escluso mezzi autorizzati e di

soccorso;

Via delle Rimembranze dalla via Longano (farmacia) fino all’ingresso cimitero lato San Paolo direzione

valle per monte;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE lato destro in direzione monte per valle

Via Barcellona – San Paolo a partire all’ingresso cancello cimitero lato San Paolo fino rampa cimitero centrale;

ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA

Via Longano tratto compreso fra la via delle Rimembranze e via Giudice G. Falcone con direzione di marcia mare X monte ;

Via Barcellona – San Paolo tratto compreso tra il cancello del cimitero lato San Paolo e la via delle Rimembranze direzione di marcia monte per valle;

Via Delle Rimembranze direzione di marcia monte per valle eccetto bus navetta autorizzati e residenti;

Via Saia Zigari con direzione di marcia monte per valle.

Negli stessi giorni è stato previsto il servizio navetta dalla via Destra Longano all’ingresso principale del cimitero dalle 7 alle 19. Sul posto saranno presenti a supporto i volontari della Protezione Civile Club Radio Cb. La Croce Rossa Italiana di Barcellona metterà a disposizione un’ambulanza e un punto di attesa per coloro che dovranno raggiungere il cimitero con la navetta.