Barcellona, copiosa perdita d’acqua sulla via Statale Sant’Antonino: la segnalazione dei residenti

I residenti della zona di via Statale Sant’Antonino hanno inviato le immagini di una copiosa perdita d’acqua da uno dei tombini della rete idrica comunale. La situazione, secondo quanto riferito, è così da almeno una settimana.

Nella stessa zona sulla strada parallela la via II stretto Fondaconuovo, dopo un periodo in cui il porta a porta aveva limitato il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti per strada, si segnala il ritorno a questa malsana abitudine, con un numero notevole di oggetti di ogni genere, con il rischio che qualche stupido piromane possa tornare a dar fuoco ai cumuli di rifiuti come accaduto alcuni giorni fa nella zona dove un tempo era posizionata la vecchia isola ecologica.