Barcellona, apre in via Papa Giovanni XXIII la “Bottega dei Sapori”

Ha aperto stamattina in Via Papa Giovanni XXIII angolo Via Gramsci, nei pressi della stazione degli autobus di Barcellona-Pozzo di Gotto la “Bottega dei Sapori”, un nuovo negozio di alimentari al centro della città.

La attività commerciale è affiliata alla rete dei supermercati Sisa e punta ad offrire un servizio di prossimità, con un’ampia proposta di frutta e verdura fresca, ma anche di minimarket e salumeria, con l’opportunità di gustare panini ottimi nel sapore e comodi per un pranzo a sacco.

Per eventuali ordinazioni potete contattare il numero 0903354024

La Bottega dei Sapori è aperta dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20 e la domenica dalle 8.30 alle 13.

articolo redazionale